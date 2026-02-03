GAMA HD CLASSIC
La gama de limpiadoras de alta presión de la serie Classic de agua fría están equipadas con bombas de cigüeñal potentes y fiables con pistones cerámicos. Los equipos son duraderos y robustos y ofrecen un acceso que facilita el mantenimiento de todos los componentes relevantes.
MÁQUINAS CLÁSICAS: INCLUSO LA SUCIEDAD MÁS RESISTENTE NO TIENE NINGUNA OPORTUNIDAD
Las hidrolimpiadoras Classic de la gama superior son auténticas todoterreno.
Robustas y fiables, combinan lo mejor de dos mundos en una sola máquina. Una limpiadora de alta presión asequible y potente con los altos estándares de calidad habituales de Kärcher.
Máxima calidad: duraderas y robustas
Nuestras nuevas limpiadoras de alta presión HD Classic de la gama superior están diseñadas para soportar incluso las condiciones más duras. Por eso hemos utilizado los mejores materiales y hemos creado un diseño extremadamente duradero con una robusta bomba de cigüeñal, la nueva pistola de gatillo Classic y un robusto bastidor de acero.
Las máquinas Classic también son fáciles de mantener. Esto significa que están listas para su uso en todo momento.
Gran rendimiento y facilidad de uso
Las nuevas limpiadoras de alta presión de agua fría Classic de la gama superior ofrecen potencia suficiente para todas las aplicaciones. Con una presión de trabajo de hasta 250 bares y un caudal de agua de hasta 1.700 l/h, incluso la suciedad más resistente no tiene ninguna oportunidad. Además, estas máquinas son sencillas y prácticas de utilizar, gracias a los elementos de mando claros y de fácil acceso.
Máxima eficacia
Las limpiadoras de alta presión de agua fría Classic super class son unos equipos de limpieza extremadamente duraderos y robustos, que se centran en las necesidades esenciales y básicas en el proceso de limpieza. Usted se beneficia de una relación calidad-precio especialmente buena con la habitual calidad superior de Kärcher y el máximo rendimiento.
Con la conciencia tranquila
La sostenibilidad desempeña un papel importante, sobre todo en la limpieza. Las limpiadoras de alta presión Classic están fabricadas con materiales de alta calidad, son robustas y resisten sin problemas las condiciones más duras. Incluso en condiciones duras ofrecen una larga vida útil y son fáciles de mantener.