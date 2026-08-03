Hidrolimpiadora HD 8/18-4 MXA Plus
Unos excelentes datos de rendimiento (caudal de agua por hora 760 l con 180 bar de presión de trabajo) y un cómodo enrollador de mangueras caracterizan al HD 8/18-4 MX en el uso industrial diario.
Nuestra limpiadora de alta presión móvil y compacta HD 8/18-4 MXA, sin calefacción, con motor trifásico de 4 polos y marcha lenta, convence por su amplia variedad de equipamiento, la estructura de fácil mantenimiento del equipo y la gran flexibilidad de uso. Un enrollador de mangueras integrado facilita enormemente el manejo de la manguera de alta presión; la robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón aumenta el rendimiento de limpieza y la eficiencia energética en nada más y nada menos que un 20 por ciento, y garantiza al mismo tiempo largas vidas útiles. La descarga automática de presión y el gran filtro de agua se encargan de proteger los componentes de alta calidad. Las soluciones innovadoras permiten trabajar sin esfuerzo, así como un montaje y desmontaje rápidos: mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los acoplamientos rápidos EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales, sin afectar a su resistencia y durabilidad. Los accesorios, incluida la lanza de espuma con bidón opcional, se pueden guardar de forma segura en el equipo gracias a las soluciones inteligentes.
Características y ventajas
Enrollador de mangueras automático de muelleMáximo confort de manejo de la manguera de alta presión. Posibilita un tiempo de montaje breve y un enrollado y desenrollado ágiles. Evita los tropiezos y aumenta así la seguridad de funcionamiento.
Pie de apoyo adicionalAumenta la superficie de apoyo del equipo. Aumenta la seguridad antivuelco durante el uso vertical.
Equipamiento de alta calidadLa descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil. Potente electromotor de 4 polos de marcha lenta. Culata de latón de alta calidad.
Almacenaje de accesorios bien pensado
- Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
- EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
- Práctico compartimento para boquillas, para guardar la boquilla rotativa.
Alta movilidad
- El asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio.
- Fácil de guardar en los vehículos de servicio.
- Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.
Funcionamiento flexible
- Diseñada para un funcionamiento vertical y horizontal.
- Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.
Mantenimiento extremadamente sencillo
- Acceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo.
- Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo.
- Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Soluciones que ahorran tiempo y energía
- Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Eficiencia energética superior
- Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
- Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|380 - 760
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Presión máx. (bar/MPa)
|270 / 27
|Potencia de conexión (kW)
|4,6
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|3/4″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|45,7
|Peso (con embalaje) (kg)
|49,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|400 x 455 x 966
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Boquilla turbo
- Servomando
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Tipo de manguera de alta presión: Flex
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- ANTI!Twist
- Desconexión de presión
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para el uso en la limpieza de vehículos, en los sectores de la construcción y el transporte y en la industria