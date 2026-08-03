Hidrolimpiadora HD 8/18-4 MXA Plus

Unos excelentes datos de rendimiento (caudal de agua por hora 760 l con 180 bar de presión de trabajo) y un cómodo enrollador de mangueras caracterizan al HD 8/18-4 MX en el uso industrial diario.

Nuestra limpiadora de alta presión móvil y compacta HD 8/18-4 MXA, sin calefacción, con motor trifásico de 4 polos y marcha lenta, convence por su amplia variedad de equipamiento, la estructura de fácil mantenimiento del equipo y la gran flexibilidad de uso. Un enrollador de mangueras integrado facilita enormemente el manejo de la manguera de alta presión; la robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón aumenta el rendimiento de limpieza y la eficiencia energética en nada más y nada menos que un 20 por ciento, y garantiza al mismo tiempo largas vidas útiles. La descarga automática de presión y el gran filtro de agua se encargan de proteger los componentes de alta calidad. Las soluciones innovadoras permiten trabajar sin esfuerzo, así como un montaje y desmontaje rápidos: mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los acoplamientos rápidos EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales, sin afectar a su resistencia y durabilidad. Los accesorios, incluida la lanza de espuma con bidón opcional, se pueden guardar de forma segura en el equipo gracias a las soluciones inteligentes.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HD 8/18-4 MXA Plus: Enrollador de mangueras automático de muelle
Enrollador de mangueras automático de muelle
Máximo confort de manejo de la manguera de alta presión. Posibilita un tiempo de montaje breve y un enrollado y desenrollado ágiles. Evita los tropiezos y aumenta así la seguridad de funcionamiento.
Hidrolimpiadora HD 8/18-4 MXA Plus: Pie de apoyo adicional
Pie de apoyo adicional
Aumenta la superficie de apoyo del equipo. Aumenta la seguridad antivuelco durante el uso vertical.
Hidrolimpiadora HD 8/18-4 MXA Plus: Equipamiento de alta calidad
Equipamiento de alta calidad
La descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil. Potente electromotor de 4 polos de marcha lenta. Culata de latón de alta calidad.
Almacenaje de accesorios bien pensado
  • Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
  • EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
  • Práctico compartimento para boquillas, para guardar la boquilla rotativa.
Alta movilidad
  • El asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio.
  • Fácil de guardar en los vehículos de servicio.
  • Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.
Funcionamiento flexible
  • Diseñada para un funcionamiento vertical y horizontal.
  • Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.
Mantenimiento extremadamente sencillo
  • Acceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo.
  • Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo.
  • Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Soluciones que ahorran tiempo y energía
  • Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
  • Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Eficiencia energética superior
  • Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
  • Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 380 - 760
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Presión máx. (bar/MPa) 270 / 27
Potencia de conexión (kW) 4,6
Cable de conexión (m) 5
Entrada de agua 3/4″
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 45,7
Peso (con embalaje) (kg) 49,6
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 400 x 455 x 966

Incluido en el equipamiento de serie

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force
  • Lanza pulverizadora: 840 mm
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Boquilla turbo
  • Servomando

Equipamiento

  • Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
  • Tipo de manguera de alta presión: Flex
  • Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
  • ANTI!Twist
  • Desconexión de presión
Hidrolimpiadora HD 8/18-4 MXA Plus
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Campos de aplicación
  • Ideal para el uso en la limpieza de vehículos, en los sectores de la construcción y el transporte y en la industria
Accesorios
Detergentes