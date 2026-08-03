Nuestra limpiadora de alta presión móvil y compacta HD 8/18-4 MXA, sin calefacción, con motor trifásico de 4 polos y marcha lenta, convence por su amplia variedad de equipamiento, la estructura de fácil mantenimiento del equipo y la gran flexibilidad de uso. Un enrollador de mangueras integrado facilita enormemente el manejo de la manguera de alta presión; la robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón aumenta el rendimiento de limpieza y la eficiencia energética en nada más y nada menos que un 20 por ciento, y garantiza al mismo tiempo largas vidas útiles. La descarga automática de presión y el gran filtro de agua se encargan de proteger los componentes de alta calidad. Las soluciones innovadoras permiten trabajar sin esfuerzo, así como un montaje y desmontaje rápidos: mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los acoplamientos rápidos EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales, sin afectar a su resistencia y durabilidad. Los accesorios, incluida la lanza de espuma con bidón opcional, se pueden guardar de forma segura en el equipo gracias a las soluciones inteligentes.