Hidrolimpiadora HDS 8/18-4 C
Potente hidrolimpiadora de agua caliente trifásica HDS 8/18-4 C de la gama compacta con eco!efficiency, así como etapa de vapor, bomba axial de 3 pistones y pistola de alta presión EASY!Force Advanced.
La hidrolimpiadora de agua caliente trifásica más potente de la gama compacta: la HDS 8/18-4 C con eco!efficiency y etapa de vapor destaca por su ergonomía y facilidad de uso. Su potente motor de 4 polos está refrigerado por agua. Una robusta bomba axial con 3 pistones cerámicos genera una presión elevada. La pistola de alta presión EASY!Force Advanced con regulador Servo Control para ajustar fácilmente la presión y el caudal del agua, tecnología de boquillas patentada y acoplamiento rápido EASY!Lock hacen que el trabajo sea ergonómico. El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) minimiza las vibraciones. La tecnología de agua caliente disuelve eficazmente incluso los lubricantes y reduce el uso de detergentes, que se dosifican con precisión desde un depósito de 15,5 litros. La HDS 8/18-4 C, de fácil mantenimiento, está diseñada para el uso diario en condiciones difíciles. La opción de descalcificación, un filtro de agua y una válvula de seguridad protegen la tecnología. Un chasis robusto protege contra los impactos, mientras que las ruedas de gran tamaño y las ruedas de dirección proporcionan una gran movilidad. Cuenta con opciones de almacenamiento integradas para los accesorios.
Características y ventajas
Alta rentabilidad
- Modo eco!efficiency: rentable y respetuoso con el medio ambiente, incluso en usos prolongados.
- Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ en un 20 %.
Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
- EASY!Force Advanced para un trabajo sin fatiga ni fuerzas de retención.
- La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola.
- Lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm.
Seguridad operacional
- El filtro de agua de fácil acceso protege la bomba contra las partículas presentes en el agua.
- Las válvulas de seguridad, las protecciones contra falta de agua y para combustible garantizan la disponibilidad del equipo.
Fiabilidad
- Sistema de descalcificación del agua para la protección del serpentín de calefacción de los daños provocados por la calcificación.
- El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
Amplias opciones de almacenamiento para los accesorios directamente en el equipo
- Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión.
- Almacenamiento de boquillas integrado.
- Soporte integrado de la lanza para el transporte.
Dosificación del detergente
- Dosificación precisa del detergente con función de lavado final.
- Gran abertura de depósito con rampa de llenado.
Concepto de movilidad
- «Principio de la carretilla» con grandes ruedas de neumáticos de goma y rodillo de dirección.
- Cavidad para inclinación integrada para inclinarse fácilmente al superar los desniveles.
- Asas de empuje para un transporte sencillo y una maniobrabilidad óptima.
Elementos de control sencillos
- Manejo intuitivo mediante un gran mando selector intuitivo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|300 - 800
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Presión máx. (bar)
|220
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 155
|Potencia de conexión (kW)
|6
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|5,2
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|4,2
|Cable de conexión (m)
|5
|Tamaño de la boquilla
|025
|Depósito de combustible (l)
|15
|Peso (con accesorios) (kg)
|119,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|131,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1066 x 650 x 920
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Sistema de amortiguación de vibraciones (SDS)
- Desconexión de presión
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de instalaciones deportivas
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de plantas de producción