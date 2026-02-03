Hidrolimpiadora HDS 8/18-4 C

Potente hidrolimpiadora de agua caliente trifásica HDS 8/18-4 C de la gama compacta con eco!efficiency, así como etapa de vapor, bomba axial de 3 pistones y pistola de alta presión EASY!Force Advanced.

La hidrolimpiadora de agua caliente trifásica más potente de la gama compacta: la HDS 8/18-4 C con eco!efficiency y etapa de vapor destaca por su ergonomía y facilidad de uso. Su potente motor de 4 polos está refrigerado por agua. Una robusta bomba axial con 3 pistones cerámicos genera una presión elevada. La pistola de alta presión EASY!Force Advanced con regulador Servo Control para ajustar fácilmente la presión y el caudal del agua, tecnología de boquillas patentada y acoplamiento rápido EASY!Lock hacen que el trabajo sea ergonómico. El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) minimiza las vibraciones. La tecnología de agua caliente disuelve eficazmente incluso los lubricantes y reduce el uso de detergentes, que se dosifican con precisión desde un depósito de 15,5 litros. La HDS 8/18-4 C, de fácil mantenimiento, está diseñada para el uso diario en condiciones difíciles. La opción de descalcificación, un filtro de agua y una válvula de seguridad protegen la tecnología. Un chasis robusto protege contra los impactos, mientras que las ruedas de gran tamaño y las ruedas de dirección proporcionan una gran movilidad. Cuenta con opciones de almacenamiento integradas para los accesorios.

Características y ventajas
Alta rentabilidad
  • Modo eco!efficiency: rentable y respetuoso con el medio ambiente, incluso en usos prolongados.
  • Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ en un 20 %.
Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced para un trabajo sin fatiga ni fuerzas de retención.
  • La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola.
  • Lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm.
Seguridad operacional
  • El filtro de agua de fácil acceso protege la bomba contra las partículas presentes en el agua.
  • Las válvulas de seguridad, las protecciones contra falta de agua y para combustible garantizan la disponibilidad del equipo.
Fiabilidad
  • Sistema de descalcificación del agua para la protección del serpentín de calefacción de los daños provocados por la calcificación.
  • El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
Amplias opciones de almacenamiento para los accesorios directamente en el equipo
  • Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión.
  • Almacenamiento de boquillas integrado.
  • Soporte integrado de la lanza para el transporte.
Dosificación del detergente
  • Dosificación precisa del detergente con función de lavado final.
  • Gran abertura de depósito con rampa de llenado.
Concepto de movilidad
  • «Principio de la carretilla» con grandes ruedas de neumáticos de goma y rodillo de dirección.
  • Cavidad para inclinación integrada para inclinarse fácilmente al superar los desniveles.
  • Asas de empuje para un transporte sencillo y una maniobrabilidad óptima. 
Elementos de control sencillos
  • Manejo intuitivo mediante un gran mando selector intuitivo.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 300 - 800
Presión de trabajo (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Presión máx. (bar) 220
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) mín. 80 - máx. 155
Potencia de conexión (kW) 6
Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h) 5,2
Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h) 4,2
Cable de conexión (m) 5
Tamaño de la boquilla 025
Depósito de combustible (l) 15
Peso (con accesorios) (kg) 119,4
Peso con embalaje incluido (kg) 131,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1066 x 650 x 920

Incluido en el equipamiento de serie

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
  • Lanza pulverizadora: 1050 mm
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Servomando

Equipamiento

  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Sistema de amortiguación de vibraciones (SDS)
  • Desconexión de presión
Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos
  • Limpieza de equipos y aparatos
  • Limpieza de talleres
  • Limpieza de zonas exteriores
  • Limpieza de gasolineras
  • Limpieza de fachadas
  • Limpieza de piscinas
  • Limpieza de instalaciones deportivas
  • Limpieza en el proceso de producción
  • Limpieza de plantas de producción
