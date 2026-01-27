Respetuosa con los recursos y, al mismo tiempo, extremadamente potente: la innovadora limpiadora de alta presión con agua caliente HDS E 8/16-4 M destaca por su potencia calorífica de 24 kW y elevada temperatura de servicio de máx. 85 °C con un funcionamiento energéticamente muy eficiente. Por sí solo, el novedoso aislamiento del calentador del equipo calentado por electricidad reduce en un 40 % el consumo eléctrico en modo standby. Si el modo eco!efficiency está activado, la limpiadora de alta presión se conecta automáticamente en el modo de funcionamiento de 60 °C, especialmente eficaz, que es suficiente para la mayoría de tareas de limpieza. Sin embargo, cuando se debe eliminar suciedad con un elevado contenido de aceite y grasa, merece la pena la temperatura de servicio máxima posible. Con el Servo Control se puede mantener una temperatura de hasta 70 °C incluso en funcionamiento continuo. La extraordinaria variedad de opciones de equipamiento se complementa con otros detalles innovadores como la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales.