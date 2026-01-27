Hidrolimpiadora HDS-E 8/16-4 M 24 kW
La limpiadora de alta presión con agua caliente HDS E 8/16-4 M calentada por electricidad convence por la potencia calorífica de 24 kW y la elevada eficiencia energética allí donde los gases de escape no son deseables o están prohibidos.
Respetuosa con los recursos y, al mismo tiempo, extremadamente potente: la innovadora limpiadora de alta presión con agua caliente HDS E 8/16-4 M destaca por su potencia calorífica de 24 kW y elevada temperatura de servicio de máx. 85 °C con un funcionamiento energéticamente muy eficiente. Por sí solo, el novedoso aislamiento del calentador del equipo calentado por electricidad reduce en un 40 % el consumo eléctrico en modo standby. Si el modo eco!efficiency está activado, la limpiadora de alta presión se conecta automáticamente en el modo de funcionamiento de 60 °C, especialmente eficaz, que es suficiente para la mayoría de tareas de limpieza. Sin embargo, cuando se debe eliminar suciedad con un elevado contenido de aceite y grasa, merece la pena la temperatura de servicio máxima posible. Con el Servo Control se puede mantener una temperatura de hasta 70 °C incluso en funcionamiento continuo. La extraordinaria variedad de opciones de equipamiento se complementa con otros detalles innovadores como la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales.
Características y ventajas
Extraordinaria eficiencia energética para un alto ahorro de gastos
- Gracias al material aislante de gran rendimiento hasta un 40 % de ahorro energético en modo standby.
- Modo eco!efficiency único.
Temperatura de servicio especialmente alta
- Gran depósito de agua (máx. 85 °C).
- Hasta 45 °C en funcionamiento continuo a plena carga o 70 °C mediante Servo Control.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
- Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Servomando
- Para ofrecer una temperatura del agua claramente superior en los accesorios.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|300 - 760
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 45 - máx. 85
|Potencia de conexión (kW)
|29,5
|Cable de conexión (m)
|5
|Potencia calorífica (kW)
|24
|Peso (con accesorios) (kg)
|122,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|133,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Calefacción eléctrica sin gases de escape
- Barra de control con indicador luminoso
- Desconexión de presión
- Dos depósitos de detergente
- Servomando
Campos de aplicación
- Limpiadora de alta presión con agua calentada eléctricamente y servicio libre de gas en interiores