La limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/25-4 S Classic se ha diseñado para condiciones difíciles en el uso diario y conquista por su gran potencia. Sorprende su sólido diseño y su robusto bastidor de acero. La estructura es sencilla, intuitiva y permite una aplicación rápida y sin complicaciones. Todas las piezas importantes son ligeras y de fácil acceso. La hidrolimpiadora de la gama superior está equipada con la pistola de alta presión Classic para el equipo de la serie HD Classic. Además, dispone de un acoplamiento rápido del cierre de alta calidad EASY!Lock. Este permite un montaje y desmontaje 5 veces más rápido. Ahorra tiempo y trabajo. Un filtro de agua integrado protege la bomba de alta presión de manera fiable ante las partículas de suciedad e impurezas, prolongando al mismo tiempo la vida útil. Una vigorosa bomba de cigüeñal y los resistentes materiales son los elementos clave de esta hidrolimpiadora, que cuenta con un cabezal cilíndrico de latón y pistón con manguitos cerámicos. La presión se puede ajustar a la bomba como se desee. El motor de 4 polos y marcha lenta con refrigeración por agua y aire proporciona un funcionamiento duradero que prolonga la vida útil.