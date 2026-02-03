Hidrolimpiadora HD 10/25-4 S Classic
La resistente limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/25-4 S Classic está diseñada para condiciones difíciles en el uso diario. La clásica gama superior: limpieza de confianza gracias a una gran potencia.
La limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/25-4 S Classic se ha diseñado para condiciones difíciles en el uso diario y conquista por su gran potencia. Sorprende su sólido diseño y su robusto bastidor de acero. La estructura es sencilla, intuitiva y permite una aplicación rápida y sin complicaciones. Todas las piezas importantes son ligeras y de fácil acceso. La hidrolimpiadora de la gama superior está equipada con la pistola de alta presión Classic para el equipo de la serie HD Classic. Además, dispone de un acoplamiento rápido del cierre de alta calidad EASY!Lock. Este permite un montaje y desmontaje 5 veces más rápido. Ahorra tiempo y trabajo. Un filtro de agua integrado protege la bomba de alta presión de manera fiable ante las partículas de suciedad e impurezas, prolongando al mismo tiempo la vida útil. Una vigorosa bomba de cigüeñal y los resistentes materiales son los elementos clave de esta hidrolimpiadora, que cuenta con un cabezal cilíndrico de latón y pistón con manguitos cerámicos. La presión se puede ajustar a la bomba como se desee. El motor de 4 polos y marcha lenta con refrigeración por agua y aire proporciona un funcionamiento duradero que prolonga la vida útil.
Características y ventajas
Potente y resistente bomba de cigüeñal con cabezal cilíndrico de latón y pistones con manguitos cerámicosGran potencia con gran eficiencia. Larga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento. Con función de aspiración y una temperatura del agua de hasta 60 °C.
Resistente bastidor de acero con grandes ruedas para una máxima movilidadProtege el equipo también en condiciones adversas. Fácil y práctica para transportar. Opciones de almacenamiento integradas para los accesorios.
Accesorios Classic con conexiones EASY!LockMontaje y desmontaje rápidos, así como fácil cambio de los accesorios. Accesorios resistentes y de larga vida útil. Manejo fácil e intuitivo.
Un concepto de máquina claro
- Filtro de agua integrado que se desmonta y se limpia con facilidad.
- La presión y la cantidad de agua se ajustan directamente en la bomba.
- Nivel de llenado y calidad del aceite que se leen fácilmente con una mirilla y una varilla de sonda.
Motor de 4 polos y funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire
- Larga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento.
- Aúna una refrigeración eficiente del agua con una resistente refrigeración por aire para una máxima potencia de refrigeración, incluso con oscilaciones en las temperaturas del agua y del entorno.
- Diseño compacto para la mayor movilidad.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|376 / 424
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500 - 1000
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar)
|60 - 250
|Presión máx. (bar/MPa)
|310 / 3,1
|Potencia de conexión (kW)
|8,8
|Cable de conexión (m)
|5
|Tamaño de la boquilla
|045
|Entrada de agua
|1″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|60
|Peso con embalaje incluido (kg)
|67,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|720 x 637 x 1060
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
- Motor trifásico de 4 polos con refrigeración por agua y aire
- Desconexión de presión
- Filtro fino para agua integrado
- Mirilla del nivel de aceite
- Entrada de agua de latón
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de establos en el sector agrícola
- Limpieza de tractores, máquinas y accesorios del sector agrícola
- Limpieza de encofrados y moldes de hormigón en el sector de la construcción
- Limpieza de máquina y equipos de obra, como hormigoneras, andamios, cargadoras, excavadoras o bombas de hormigón
- Limpieza de máquinas de producción de la industria como trenes de esmaltado de la producción alimentaria o de la industria manufacturera
- Limpieza de vehículos y medios de transporte como camiones, barcos, aviones o autobuses
- Limpieza de áreas municipales como plazas públicas, estaciones, pozos o superficies de aparcamiento