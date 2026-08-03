iSolar 400 Advanced
Cepillo iSolar 400 para un caudal de agua de 700-1000 l/h. El amplio cepillo circular de 400 mm accionado por agua limpia de pequeñas a medianas instalaciones fotovoltaicas. Ideal incluso para las instalaciones elevadas.
El cepillo circular accionado por agua iSolar 400 está diseñado para limpiadoras de alta presión con un caudal de agua de 700 a 1000 l/h. El cepillo ofrece un ancho útil de 400 mm y es idóneo, especialmente, para la limpieza de pequeñas a medianas instalaciones fotovoltaicas. Debido a su escaso peso y a su sencillo manejo también pueden limpiarse cómodamente instalaciones elevadas.
Especificaciones
Características técnicas
|Caudal (l/h)
|700 / 1000
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Rosca de empalme
|M 18
|Diámetro (mm)
|400
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,6
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Limpieza de instalaciones fotovoltaicas