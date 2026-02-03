Hidrolimpiadora HDS 9/20-4 M Classic
Fiable, fácil de manejar, con un precio y rendimiento excelentes y equipada con una bomba de cigüeñal de alta calidad, así como una robusta hidrolimpiadora de agua caliente con bastidor tubular de acero.
Gracias a sus componentes probados y al mismo tiempo especialmente potentes y fiables, la hidrolimpiadora de agua caliente HDS 9/20-4 M Classic de Kärcher destaca por su manejo más sencillo, su fácil mantenimiento y sus excelentes resultados de limpieza. La robusta bomba de cigüeñal, protegida de la suciedad por un filtro de agua, y el motor eléctrico de 4 polos y marcha lenta aseguran un alto rendimiento y un funcionamiento duradero. Gracias a su diseño abierto, es muy fácil acceder a todos los componentes esenciales. A su vez, el robusto bastidor tubular de acero garantiza la máxima protección. Esto hace que la HDS 9/20-4 M Classic sea adecuada también para las aplicaciones más complicadas en condiciones difíciles, como en obras o en la agricultura. Los ganchos de grúa integrados y las grandes ruedas antipinchazos facilitan el transporte hacia y desde el lugar de uso. El equipo de gama media también está equipado de serie con la pistola de alta presión Classic de eficacia probada, un depósito de combustible de 30 litros para operaciones de limpieza de muy larga duración y prácticas opciones para el almacenamiento de accesorios.
Características y ventajas
Robusto y de larga vida útilUn resistente bastidor de tubos de acero protege el equipo contra daños de forma segura. Buena accesibilidad para un servicio sencillo y un mantenimiento sin dificultades.
FiabilidadBomba de cigüeñal robusta con calidad acreditada de Kärcher. Acreditada tecnología de seguridad como válvula térmica y de seguridad y filtro de agua.
Tecnología de quemadores eficienteAlta eficacia con bajas emisiones y una vida útil más larga. Tareas prolongadas gracias al depósito de combustible de 30 l. En el modo eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua.
Alta movilidad
- Grandes ruedas antipinchazos para maniobrar de forma segura en superficies irregulares.
- Con ganchos de grúa para un transporte sencillo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|300 - 900
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|máx. 80
|Potencia de conexión (kW)
|7
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|5,8
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|4,7
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|30
|Peso (con accesorios) (kg)
|124
|Peso con embalaje incluido (kg)
|134
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1075 x 722 x 892
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: Estándar
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- ANTI!Twist
- Desconexión de presión
- Enchufe conmutador de polos (3~)
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de instalaciones deportivas
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de plantas de producción