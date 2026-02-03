Gracias a sus componentes probados y al mismo tiempo especialmente potentes y fiables, la hidrolimpiadora de agua caliente HDS 9/20-4 M Classic de Kärcher destaca por su manejo más sencillo, su fácil mantenimiento y sus excelentes resultados de limpieza. La robusta bomba de cigüeñal, protegida de la suciedad por un filtro de agua, y el motor eléctrico de 4 polos y marcha lenta aseguran un alto rendimiento y un funcionamiento duradero. Gracias a su diseño abierto, es muy fácil acceder a todos los componentes esenciales. A su vez, el robusto bastidor tubular de acero garantiza la máxima protección. Esto hace que la HDS 9/20-4 M Classic sea adecuada también para las aplicaciones más complicadas en condiciones difíciles, como en obras o en la agricultura. Los ganchos de grúa integrados y las grandes ruedas antipinchazos facilitan el transporte hacia y desde el lugar de uso. El equipo de gama media también está equipado de serie con la pistola de alta presión Classic de eficacia probada, un depósito de combustible de 30 litros para operaciones de limpieza de muy larga duración y prácticas opciones para el almacenamiento de accesorios.