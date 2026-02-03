Hidrolimpiadora HDS 8/20 De
Con su potente motor diésel y la robusta bomba de cigüeñal Kärcher, la nueva limpiadora de alta presión de agua caliente HDS 8/20 De destaca también en los lugares que no disponen de conexión a la corriente.
Un potente motor diésel con arranque eléctrico, una bomba de cigüeñal robusta y de larga vida útil y la vanguardista tecnología de quemadores altamente eficiente garantizan excelentes resultados de limpieza con nuestra limpiadora de alta presión de agua caliente HDS 8/20 D incluso cuando existen ciertas limitaciones, como en áreas sin acceso a la alimentación de corriente. Ideal para aplicaciones del sector de la construcción, en municipios o para empresas de limpieza: con un caudal de agua de 800 litros por hora y 200 bar de presión de trabajo, el equipo destaca en la eliminación de suciedad incrustada. El depósito de combustible de 30 litros permite, además, un tiempo de trabajo prolongado. La acreditada tecnología de seguridad, compuesta por válvula térmica y válvula de seguridad, filtro de agua, sensor de temperatura de los gases de escape y sistema de amortiguación suave (SDS), protege de manera efectiva todos los componentes importantes, mientras que el robusto bastidor tubular de acero protege el equipo de daños externos. El equipamiento de serie incluye neumáticos a prueba de pinchazos, una rueda de dirección con freno de estacionamiento, ergonómicas asas de empuje y un cómodo interruptor selector de un botón. Accesorios como la manguera y la lanza de alta presión se acoplan cómodamente en el equipo.
Características y ventajas
Motor de combustión diésel rentablePermite la independencia de fuentes de corriente externas. Cumple las especificaciones de la normativa sobre gases Fase V UE. Con cómodo arranque eléctrico.
Alta movilidadNeumáticos grandes a prueba de pinchazos y rueda de dirección con freno de estacionamiento. Asas de empuje para un transporte sencillo y una maniobrabilidad óptima. Posibilidad de transporte con grúa gracias al estable bastidor tubular de acero.
Diseño robusto para los trabajos más exigentesEl estable bastidor tubular de acero protege el equipo contra las influencias externas. Acreditada tecnología de seguridad como válvula térmica y de seguridad y filtro de agua. Adecuada para el transporte con grúa en el negocio de alquiler y en el sector de la construcción.
Concepto de accesorios
- Posibilidades de almacenaje para todos los accesorios directamente en el equipo.
- Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
- Empuñadura ergonómica y almacenamiento para mangueras.
Especificaciones
Características técnicas
|Caudal (l/h)
|800
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|máx. 80
|Temperatura de entrada (°C)
|30
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|5,9
|Depósito de combustible (l)
|30
|Combustibles
|Diésel / gasóleo
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Portátil
|Peso (con accesorios) (kg)
|243
|Peso con embalaje incluido (kg)
|248
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1130 x 910 x 895
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Longlife
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Bastidor de protección Cage
- Arranque eléctrico
- Bastidor tubular estable para cargar en grúa
Videos
Campos de aplicación
- Ideal en el sector de la construcción o el sector del trasporte para la limpieza de equipos o vehículos
- Para profesionales de la limpieza y municipios para combatir la suciedad incrustada