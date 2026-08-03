Hidrolimpiadora HD 9/20-4 S
La hidrolimpiadora de agua fría HD 9/20-4 S ofrece un potente rendimiento y la máxima calidad de la gama superior, con un diseño ergonómico y, por tanto, ideal para el uso diario.
La hidrolimpiadora de agua fría HD 9/20-4 S es idónea para el uso diario en condiciones difíciles. Los mejores materiales garantizan la mayor calidad, típico de Kärcher. En el interior del equipo, una resistente bomba de disco oscilante con pistones de acero inoxidable y un cabezal cilíndrico de latón proporciona una gran potencia, con la ayuda de un motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y por aire. Rieles de bastidor de aluminio integrados que reducen el peso y conforman un chasis ligero pero resistente, idóneos para la carga con grúa. Para un compacto diseño y una máxima movilidad, la unidad de motor y bomba están dispuestos en vertical según el concepto Upright. Como complemento, se dispone de más opciones para el almacenaje de accesorios en forma de bolsa de canguro y ganchos ajustables. La HD 9/20-4 S permite trabajar de manera ergonómica al más alto nivel. Con ayuda de la pistola EASY!Force Advanced se maneja fácilmente sin esfuerzo de retención, con el apoyo de una lanza robotizada de 1050 milímetros. Gracias al regulador con servocontrol tanto la presión como la cantidad del agua se ajustan directamente entre la pistola y la lanza.
Características y ventajas
Concepto de diseño compacto Upright con disposición vertical y unidad de motor y bomba dispuestos en verticalReducida superficie de apoyo y dimensiones exteriores compactas. Fáciles de manejar y de transportar. La máxima estabilidad proporciona un apoyo seguro del equipo.
Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire, resistente bomba con pistones de acero inoxidable y cabezal cilíndrico de latónLarga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento. Gran potencia con gran eficiencia. Con función de aspiración y una temperatura del agua de hasta 60 °C.
Concepto de servicio sofisticado que permite un uso rápido directamente en el lugar de usoCabeza orientable de la bomba. Práctico indicador de llenado de aceite y canal de vaciado del aceite integrados en el chasis. Concepto modular de los componentes que consta de la bomba, el motor y el armario de conexiones.
Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
- La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola.
- EASY!Force Advanced para un trabajo sin fatiga ni fuerzas de retención.
- Lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm.
Amplias opciones de almacenamiento para los accesorios directamente en el equipo
- Bolsa de canguro.
- Ganchos ajustables, por ejemplo, como segundo depósito para la lanza o para el cable eléctrico.
- Almacenamiento para la manguera de alta presión.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|376 - 424
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500 - 900
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar)
|50 - 200
|Presión máx. (bar)
|250
|Potencia de conexión (kW)
|7
|Cable de conexión (m)
|5
|Tamaño de la boquilla
|047
|Entrada de agua
|1″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|62,4
|Peso (con embalaje) (kg)
|70,7
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|607 x 518 x 1063
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Pistola pulverizadora con revestimiento suave de la empuñadura
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Motor trifásico de 4 polos con refrigeración por agua y aire
- Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
- Desconexión de presión
- Filtro fino para agua integrado
- Mirilla del nivel de aceite
- Entrada de agua de latón
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de tractores, máquinas y accesorios del sector agrícola
- Limpieza de máquina y equipos de obra, como hormigoneras, andamios, cargadoras, excavadoras o bombas de hormigón
- Limpieza de máquinas de producción de la industria como trenes de esmaltado de la producción alimentaria o de la industria manufacturera
- Limpieza de vehículos y medios de transporte como camiones, barcos, aviones o autobuses
- Limpieza de áreas municipales como plazas públicas, estaciones, pozos o superficies de aparcamiento