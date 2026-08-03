Hidrolimpiadora HD 7/16-4 MXA Plus
Unos excelentes datos de rendimiento (caudal de agua por hora 700 l con 160 bar de presión de trabajo) y un cómodo enrollador de mangueras caracterizan al HD 7/16-4 MX en el uso industrial diario.
Nuestra limpiadora de alta presión móvil y compacta HD 7/16-4 MX, sin calefacción, con motor trifásico de 4 polos y marcha lenta, convence por su amplia variedad de equipamiento, la estructura de fácil mantenimiento del equipo y la gran flexibilidad de uso. Un enrollador de mangueras integrado facilita enormemente el manejo de la manguera de alta presión; la robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón aumenta el rendimiento de limpieza y la eficiencia energética en nada más y nada menos que un 20 por ciento, y garantiza al mismo tiempo largas vidas útiles. La descarga automática de presión y el gran filtro de agua se encargan de proteger los componentes de alta calidad. Las soluciones innovadoras permiten trabajar sin esfuerzo, así como un montaje y desmontaje rápidos: mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los acoplamientos rápidos EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales, sin afectar a su resistencia y durabilidad. Los accesorios, incluida la lanza de espuma con bidón opcional, se pueden guardar de forma segura en el equipo gracias a las soluciones inteligentes.
Características y ventajas
Enrollador de mangueras automático de muelle
- Máximo confort de manejo de la manguera de alta presión.
- Posibilita un tiempo de montaje breve y un enrollado y desenrollado ágiles.
- Evita los tropiezos y aumenta así la seguridad de funcionamiento.
Pie de apoyo adicional
- Aumenta la superficie de apoyo del equipo.
- Aumenta la seguridad antivuelco durante el uso vertical.
Equipamiento de alta calidad
- La descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil.
- Potente electromotor de 4 polos de marcha lenta.
- Culata de latón de alta calidad.
Almacenaje de accesorios bien pensado
- Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
- EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
- Práctico compartimento para boquillas, para guardar la boquilla rotativa.
Alta movilidad
- El asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio.
- Fácil de guardar en los vehículos de servicio.
- Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.
Funcionamiento flexible
- Diseñada para un funcionamiento vertical y horizontal.
- Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.
Mantenimiento extremadamente sencillo
- Acceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo.
- Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo.
- Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Soluciones que ahorran tiempo y energía
- Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Eficiencia energética superior
- Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
- Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|350 - 700
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Presión máx. (bar/MPa)
|240 / 24
|Potencia de conexión (kW)
|4,2
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|45,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|49
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|400 x 455 x 966
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Boquilla turbo
- Servomando
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Tipo de manguera de alta presión: Flex
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- ANTI!Twist
- Desconexión de presión
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para el uso en la limpieza de vehículos, en los sectores de la construcción y el transporte y en la industria