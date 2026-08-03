La limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/21-4 S es idónea para el uso diario en condiciones difíciles. Los mejores materiales garantizan la mayor calidad, típico de Kärcher. En el interior del equipo, una resistente bomba de disco oscilante con pistones de acero inoxidable y un cabezal cilíndrico de latón proporciona una gran potencia, con la ayuda de un motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y por aire. Rieles de bastidor de aluminio integrados que reducen el peso y conforman un chasis ligero pero resistente, idóneos para la carga con grúa. Para un compacto diseño y una máxima movilidad, la unidad de motor y bomba están dispuestos en vertical según el concepto Upright. Como complemento, se dispone de más opciones para el almacenaje de accesorios en forma de bolsa de canguro y ganchos ajustables. La HD 10/21-4 S permite trabajar de manera ergonómica al más alto nivel. Con ayuda de la pistola EASY!Force Advanced se maneja fácilmente sin esfuerzo de retención, con el apoyo de una lanza robotizada de 1050 milímetros. Gracias al regulador con servocontrol tanto la presión como la cantidad del agua se ajustan directamente entre la pistola y la lanza.