Hidrolimpiadora HDS 1000 Be
Independientemente de la alimentación de corriente: la limpiadora de alta presión HDS 1000 Be con agua caliente, con motor de gasolina de Honda y arrancador eléctrico. Desarrollada para un exigente uso continuo y adecuada para la carga en grúa.
La potente limpiadora de alta presión HDS 1000 Be con agua caliente para un exigente uso continuo allí donde no hay conexión de corriente. El robusto motor de gasolina de Honda, con cómodo arranque electrónico y reducción automática de las revoluciones en pausas de trabajo, proporciona una autonomía máxima y el marco estable, que protege los componentes, está diseñado para la carga con grúa y carretilla de horquilla elevadora. Todos los componentes están hechos íntegramente por materiales de alta calidad. La bomba de alta presión está compuesta, por ejemplo, de una culata de latón, válvulas de acero inoxidable y émbolos de acero inoxidable revestidos de cromo-níquel. La pistola de alta presión EASY!Force y los cierres rápidos EASY!Lock, unos desarrollos pioneros, están incluidos de serie. Mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo cinco veces más rápido que las conexiones por rosca convencionales sin repercutir negativamente en la robustez y la larga vida útil. Gracias a la regulación integrada del caudal del agua y de la presión por Servo Control directamente en la pistola de alta presión, es posible una óptima adaptación a las distintas tareas de limpieza.
Características y ventajas
Confort de funcionamiento sobresalienteDesconexión automática del quemador, en caso de falta de agua, protección contra el sobrecalentamiento. La ergonómica pistola manual de inyección reduce la fuerza de sujeción y apriete.
Máximo rendimientoQuemador de gran potencia con serpentín de calefacción y encendido permanente sin explosiones. Para eliminar incrustaciones muy resistentes. Dos depósitos integrados de diésel y gasolina ofrecen prolongados tiempos de marcha.
Potente motor de gasolinaCumple las especificaciones de la normativa sobre gases Fase V UE. Arranque eléctrico para una conexión sencilla sin pérdidas de potencia.
Fácil de usar
- La velocidad de giro se regula automáticamente en modo de espera (stand-by). Se protege así el motor, al tiempo que se ahorra energía.
- Posibilidad de transporte con grúa gracias al estable bastidor tubular de acero.
Especificaciones
Características técnicas
|Caudal (l/h)
|450 - 900
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 98
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|5,6
|Depósito de combustible (l)
|34
|Combustibles
|Gasolina / Diésel
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Fabricante del motor
|Honda
|Tipo de motor
|GX 390
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Estacionario
|Peso (con accesorios) (kg)
|175,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|181,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1100 x 750 x 785
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Bastidor de protección Cage
- Arranque eléctrico
- Bastidor tubular estable para cargar en grúa