La potente limpiadora de alta presión HDS 1000 Be con agua caliente para un exigente uso continuo allí donde no hay conexión de corriente. El robusto motor de gasolina de Honda, con cómodo arranque electrónico y reducción automática de las revoluciones en pausas de trabajo, proporciona una autonomía máxima y el marco estable, que protege los componentes, está diseñado para la carga con grúa y carretilla de horquilla elevadora. Todos los componentes están hechos íntegramente por materiales de alta calidad. La bomba de alta presión está compuesta, por ejemplo, de una culata de latón, válvulas de acero inoxidable y émbolos de acero inoxidable revestidos de cromo-níquel. La pistola de alta presión EASY!Force y los cierres rápidos EASY!Lock, unos desarrollos pioneros, están incluidos de serie. Mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo cinco veces más rápido que las conexiones por rosca convencionales sin repercutir negativamente en la robustez y la larga vida útil. Gracias a la regulación integrada del caudal del agua y de la presión por Servo Control directamente en la pistola de alta presión, es posible una óptima adaptación a las distintas tareas de limpieza.