Gracias a su amplio equipamiento, al potente motor diésel de Yanmar y al bastidor tubular estable, nuestra limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 1000 De convence allí donde otros equipos no pueden dar más de sí. Los componentes de alta calidad (por ejemplo, la bomba de alta presión con una culata de latón, válvulas de acero inoxidable y émbolos de acero inoxidable revestidos de cromo-níquel) aseguran una larga vida útil incluso en un uso continuo en condiciones muy duras. Nuestra nueva pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, permite trabajar sin cansancio; mientras que nuestros cierres rápidos EASY!Lock facilitan el montaje y desmontaje: en comparación con las conexiones con rosca convencionales, este proceso es cinco veces más rápido, pero al fin y al cabo es igual de largavida útil y resistente. El amplio equipamiento de seguridad con depósito de flotador con protección integrada contra calcificación (DGT) —que asegura la separación de la red de agua potable—, varias válvulas de seguridad, sensor de nivel mínimo de llenado de combustible, aceite y agua, garantizan la disponibilidad del equipo en cualquier momento. Un bastidor robusto protege los componentes y facilita el transporte.