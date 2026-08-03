Desarrollada para su uso en condiciones duras, como en obras, en la agricultura o en la industria del automóvil y el transporte, la hidrolimpiadora móvil de agua caliente HDS 13/20-4 S Classic convence por su alto rendimiento, su manejo sencillo y su excelente relación calidad-precio. Gracias a su diseño abierto con robusto bastidor de acero, todos los componentes relevantes son accesibles en todo momento y muy fáciles de mantener. La parte clave del equipo de gama superior es la potente bomba de cigüeñal con culata de latón y pistones con manguitos cerámicos, mientras que el motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta garantiza un funcionamiento seguro y duradero. La presión de trabajo y el caudal del agua deseados también pueden ajustarse de forma cómoda y directamente en la bomba, que está protegida por una tecnología de seguridad probada. Es posible realizar sin problemas incluso los trabajos de limpieza más largos gracias al depósito de combustible de 30 litros. A su vez, la pistola de alta presión Classic de serie garantiza los mejores resultados de limpieza. El modo eco!efficiency conmutable también permite trabajar en un intervalo de temperatura muy económico de 60 °C a pleno caudal del agua.