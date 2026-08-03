Hidrolimpiadora HDS 13/20-4 S Classic
Fiable, robusta y móvil: la hidrolimpiadora de agua caliente de gama superior con bastidor tubular de acero y bomba de cigüeñal convence en el uso diario en las condiciones más duras.
Desarrollada para su uso en condiciones duras, como en obras, en la agricultura o en la industria del automóvil y el transporte, la hidrolimpiadora móvil de agua caliente HDS 13/20-4 S Classic convence por su alto rendimiento, su manejo sencillo y su excelente relación calidad-precio. Gracias a su diseño abierto con robusto bastidor de acero, todos los componentes relevantes son accesibles en todo momento y muy fáciles de mantener. La parte clave del equipo de gama superior es la potente bomba de cigüeñal con culata de latón y pistones con manguitos cerámicos, mientras que el motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta garantiza un funcionamiento seguro y duradero. La presión de trabajo y el caudal del agua deseados también pueden ajustarse de forma cómoda y directamente en la bomba, que está protegida por una tecnología de seguridad probada. Es posible realizar sin problemas incluso los trabajos de limpieza más largos gracias al depósito de combustible de 30 litros. A su vez, la pistola de alta presión Classic de serie garantiza los mejores resultados de limpieza. El modo eco!efficiency conmutable también permite trabajar en un intervalo de temperatura muy económico de 60 °C a pleno caudal del agua.
Características y ventajas
Robusto y de larga vida útilUn resistente bastidor de tubos de acero protege el equipo contra daños de forma segura. Buena accesibilidad para un servicio sencillo y un mantenimiento sin dificultades.
FiabilidadAcreditada tecnología de seguridad como válvula térmica y de seguridad y filtro de agua.
Tecnología de quemadores eficienteAlta eficacia con bajas emisiones y una vida útil más larga. Tareas prolongadas gracias al depósito de combustible de 30 l. En el modo eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua.
Alta movilidad
- Grandes ruedas antipinchazos para maniobrar de forma segura en superficies irregulares.
- Con ganchos de grúa para un transporte sencillo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|600 - 1300
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|máx. 80
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|8,9
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|7,2
|Potencia de conexión (kW)
|9,5
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|30
|Peso (con accesorios) (kg)
|157
|Peso (con embalaje) (kg)
|167
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1075 x 722 x 915
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: Estándar
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Desconexión de presión
- Enchufe conmutador de polos (3~)
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de instalaciones deportivas
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de plantas de producción