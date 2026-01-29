Hidrolimpiadora HD 6/15 M

Limpiadora de alta presión portátil accionada por corriente alterna HD 6/15 M con bomba axial de 3 pistones. Equipo compacto y fiable con alto rendimiento de limpieza y eficiencia energética para aplicaciones diarias.

Nuestra limpiadora de alta presión portátil y sin calefacción HD 6/15 M viene equipada de fábrica con numerosos equipamientos específicos innovadores para un trabajo seguro y cómodo. La descarga de presión automática protege por ejemplo los componentes de alta presión frente a cargas en el modo standby, mientras que la innovadora pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de sujeción, y los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las uniones atornilladas convencionales, y ello sin perjudicar su robustez o vida útil. El equipo es apropiado para el servicio en posición horizontal o vertical, con lo que ofrece un alto grado de flexibilidad en la aplicación. La robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón aumenta la potencia limpiadora y la eficiencia energética en torno a un 20 por ciento. Numerosas posibilidades para apoyar y almacenar accesorios de forma segura para el transporte, así como la construcción del equipo que facilita enormemente el mantenimiento completan el concepto bien meditado de la HD 6/15 M.

Características y ventajas
Equipamiento de alta calidad
Equipamiento de alta calidad
La descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil. Potente electromotor de 2 polos refrigerado por aire. Culata de latón de alta calidad.
Funcionamiento flexible
Funcionamiento flexible
Diseñada para un funcionamiento vertical y horizontal. Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.
Alta movilidad
Alta movilidad
El asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio. Fácil de guardar en los vehículos de servicio. Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.
Almacenaje de accesorios bien pensado
  • Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
  • EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
  • Práctico compartimento para boquillas, para guardar la boquilla rotativa.
Mantenimiento extremadamente sencillo
  • Acceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo.
  • Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo.
  • Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Soluciones que ahorran tiempo y energía
  • Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
  • Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Eficiencia energética superior
  • Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
  • Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 560
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (bar/MPa) 150 / 15
Presión máx. (bar/MPa) 225 / 22,5
Potencia de conexión (kW) 3,1
Cable de conexión (m) 5
Entrada de agua 3/4″
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 28,6
Peso con embalaje incluido (kg) 32
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 400 x 455 x 700

Incluido en el equipamiento de serie

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force
  • Lanza pulverizadora: 840 mm
  • Boquilla de alto rendimiento

Equipamiento

  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
  • Desconexión de presión
Videos
Campos de aplicación
  • Ideal para constructores, artesanos, empresas de limpieza y municipios
Accesorios
