Aspiradores para uso industrial
Del equipo móvil al sistema de aspiración y extracción de polvo llave en mano Ya sea de forma móvil o estacionaria, para pequeñas o grandes cantidades, líquidos o sólidos, material de aspiración normal o nocivo para la salud: con los aspiradores industriales y las unidades de aspiración industrial de Kärcher dominará incluso las tareas de limpieza más difíciles.
Aspiradores para uso industrial líquidos/virutas
Nuestros robustos aspiradores para uso industrial también retienen grandes cantidades de virutas y lubricantes abrasivos de forma duradera y eficaz. Por eso, nuestros aspiradores para uso industrial son la opción perfecta para aspirar virutas y emulsiones, por ejemplo, en fresadoras y modernos centros de mecanizado.
Aspiradores para uso industrial sustancias sólidas/polvo
Descubra nuestra extensa cartera de productos para aspiradores para uso industrial con una tecnología de filtrado especial para aspirar polvo y sustancias sólidas gruesas y finas. Estos aspiradores para uso industrial están equipados con tecnología de filtro de alta calidad para sustancias nocivas para la salud y tienen una vida útil especialmente larga gracias a la limpieza del filtro.
Aspiradores para uso industrial Ex
Con nuestros aspiradores certificados para uso industrial con protección contra explosiones para la zona 22 ATEX con las categorías de polvo M y H, siempre tiene la solución óptima para la aspiración de polvos explosivos.