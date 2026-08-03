Utensilios de limpieza

Para que haya más tiempo para las cosas importantes: utensilios de limpieza perfectamente adaptados para la limpieza manual. Para una mayor eficacia y rapidez en un abrir y cerrar de ojos.

Kärcher Equipos de seguridad

Equipos de seguridad

La seguridad siempre es lo primero. Las advertencias aumentan la atención y avisan a tiempo de posibles peligros y obstáculos.

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Kärcher Almohadillas y soportes

Almohadillas y soportes

Para cada aplicación: nuestra gran selección de almohadillas y soportes para los profesionales de la limpieza en todos los ámbitos. Práctico manejo para procesos de limpieza sencillos y eficaces.

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Kärcher Utensilios para inodoro

Utensilios para inodoro

Verdaderos profesionales en su campo. Nuestros utensilios de alta calidad para la limpieza higiénica de aseos e instalaciones sanitarias.

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Kärcher Cubo de basura

Cubo de basura

Para todo tipo de residuos. Nuestros cubos de basura de alta calidad, de diferentes tamaños y diseños, son adecuados para la recogida y eliminación fiable de todos los residuos.

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