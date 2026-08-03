Utensilios de limpieza
Para que haya más tiempo para las cosas importantes: utensilios de limpieza perfectamente adaptados para la limpieza manual. Para una mayor eficacia y rapidez en un abrir y cerrar de ojos.
Equipos de seguridad
La seguridad siempre es lo primero. Las advertencias aumentan la atención y avisan a tiempo de posibles peligros y obstáculos.
Almohadillas y soportes
Para cada aplicación: nuestra gran selección de almohadillas y soportes para los profesionales de la limpieza en todos los ámbitos. Práctico manejo para procesos de limpieza sencillos y eficaces.
Utensilios para inodoro
Verdaderos profesionales en su campo. Nuestros utensilios de alta calidad para la limpieza higiénica de aseos e instalaciones sanitarias.
Cubo de basura
Para todo tipo de residuos. Nuestros cubos de basura de alta calidad, de diferentes tamaños y diseños, son adecuados para la recogida y eliminación fiable de todos los residuos.