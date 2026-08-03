Limpieza de ventanas

Máxima calidad para profesionales. Limpiar el vidrio sin dejar marcas requiere un diseño ergonómico, piezas de conexión seguras y componentes versátiles. Para un trabajo seguro y económico.

Kärcher Rascadores y hojas

Rascadores y hojas

Limpiar con seguridad: los rascadores de ventanas de forma ergonómica y los distintos modelos de hojas permiten eliminar los residuos pegajosos de forma fácil y segura.

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Kärcher Soporte en «T» para regleta

Soporte en «T» para regleta

Nuestros soportes en T ergonómicos y de alta calidad son la base ideal para su uso con nuestras fundas de lavado.

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Kärcher Empuñaduras para limpiaventanas

Empuñaduras para limpiaventanas

Todo bajo control: con nuestras empuñaduras para limpiaventanas ergonómicas y de alta calidad, los diferentes rieles de limpiacristales siempre se encuentran de forma segura y estable en la mano.

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Kärcher Rieles de limpiacristales y empuñaduras para limpiacristales de repuesto

Rieles de limpiacristales y empuñaduras para limpiacristales de repuesto

Para una limpieza sin marcas: rieles profesionales de acero inoxidable con corte en V y labios de goma vulcanizados de forma especial: extremadamente elásticos y de larga vida útil.

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Kärcher Cubos

Cubos

Cubos para ventanas especialmente adecuado para su uso con regletas y limpiaventanas.

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Kärcher Gamuzas de piel natural

Gamuzas de piel natural

Gamuzas profesionales de piel natural para una perfecta limpieza de cristales sin marcas.

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Kärcher Asas telescópicas y accesorios

Asas telescópicas y accesorios

Trabajo seguro desde el suelo: nuestras lanzas telescópicas extremadamente estables con tecnología de cierre fiable y cono especial. Fijación segura de la herramienta sin que se retuerza.

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