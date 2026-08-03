Barrido

Barrer puede ser así de fácil. Nuestros productos de calidad, fabricados con materiales resistentes y de alta calidad, facilitan el barrido. Así barren los verdaderos profesionales de la limpieza.

Kärcher Cepillos y recogedores

Cepillos y recogedores

El ayudante imprescindible para el día a día: la forma clásica de recogida de suciedad gruesa en cualquier entorno.

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Kärcher Cepillos y mangos

Cepillos y mangos

Eliminación ergonómica y eficiente de suciedad gruesa y polvo, directamente al depósito.

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Kärcher Pinza para la suciedad gruesa

Pinza para la suciedad gruesa

Limpieza de residuos en exteriores e interiores: recogida cómoda de objetos sin agacharse ni recorrer grandes distancias.

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Kärcher