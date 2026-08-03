Barrido
Barrer puede ser así de fácil. Nuestros productos de calidad, fabricados con materiales resistentes y de alta calidad, facilitan el barrido. Así barren los verdaderos profesionales de la limpieza.
Cepillos y recogedores
El ayudante imprescindible para el día a día: la forma clásica de recogida de suciedad gruesa en cualquier entorno.
Cepillos y mangos
Eliminación ergonómica y eficiente de suciedad gruesa y polvo, directamente al depósito.
Pinza para la suciedad gruesa
Limpieza de residuos en exteriores e interiores: recogida cómoda de objetos sin agacharse ni recorrer grandes distancias.