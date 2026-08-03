Carro de limpieza, carro de transporte y sistemas de cubo móvil

Un equipamiento básico diferente, un diseño modular y ergonómico, así como una larga vida útil de nuestros carros de limpieza, permiten una limpieza de mantenimiento eficaz y económica.

Kärcher Carro de limpieza Classic

Carro de limpieza Classic

Nuestros resistentes carros de limpieza son compactos, flexibles y ampliables modularmente. De este modo, ofrecen una solución a medida para cada necesidad en la limpieza de edificios.

Ir a los productos
Kärcher Carro para hoteles

Carro para hoteles

Los carritos de hotel de la empresa Kärcher cumplen los requisitos específicos del sector de la hostelería, gracias a una combinación perfecta de estética y funcionalidad. Ofrecen un gran espacio para toallas, rollos de papel higiénico, bolsas de basura, etc. Las ruedas de dirección manejables hacen que el coche sea móvil y permiten un fácil desplazamiento de habitación a habitación.

Ir a los productos
Kärcher Carro de cubo móvil doble o sencillo

Carro de cubo móvil doble o sencillo

Nuestra amplia gama de carros de cubo móvil doble o sencillo ofrece la solución ideal para cada aplicación. Su funcionamiento sencillo y práctico garantiza un rendimiento de limpieza al máximo nivel.

Ir a los productos
Kärcher