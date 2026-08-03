Carro de limpieza, carro de transporte y sistemas de cubo móvil

Los carritos de hotel de la empresa Kärcher cumplen los requisitos específicos del sector de la hostelería, gracias a una combinación perfecta de estética y funcionalidad. Ofrecen un gran espacio para toallas, rollos de papel higiénico, bolsas de basura, etc. Las ruedas de dirección manejables hacen que el coche sea móvil y permiten un fácil desplazamiento de habitación a habitación.