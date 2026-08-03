Suelos - limpieza en húmedo
El equipo adecuado para una limpieza en húmedo económica y eficaz de los suelos, especialmente en los lugares de difícil acceso para la máquina.
Mopas
Textiles de los más variados materiales y estructuras, adecuados para un uso específico para la limpieza individual. Para la mejor limpieza manual según los estándares Kärcher.
Soportes de mopa
Suelos limpios y relucientes y una higiene fiable en un abrir y cerrar de ojos. Con los equipos adecuados para la limpieza en húmedo. Forma ergonómica para una máxima productividad y rapidez.
Sistemas de mopas
La fregona adecuada para una limpieza impecable. Nuestros sistemas de mopas garantizan el máximo rendimiento de limpieza en poco tiempo. Un sistema fácil de manejar, rápido y de uso inmediato.
Mangos
Con el mango adecuado, objetivo alcanzado. Disponibilidad de diferentes mangos que se adaptan a cada necesidad. Para su uso con equipos convencionales de limpieza de polvo, fregonas y mopas.
Sistemas de mopa con spray
Sistemas compactos de pulverización en poco espacio para la limpieza en húmedo de revestimientos de suelo. Sistemas de mopa con función de pulverización para tareas de limpieza fáciles y sin esfuerzo.
Escobillas de goma
Simplemente elimina la suciedad. Nuestra amplia gama de escobillas de goma permite eliminar rápida y fácilmente tanto los líquidos como la suciedad seca y suelta.