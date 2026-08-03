Suelos - limpieza en húmedo

El equipo adecuado para una limpieza en húmedo económica y eficaz de los suelos, especialmente en los lugares de difícil acceso para la máquina.

Kärcher Mopas

Mopas

Textiles de los más variados materiales y estructuras, adecuados para un uso específico para la limpieza individual. Para la mejor limpieza manual según los estándares Kärcher.

Ir a vista general
Kärcher Soportes de mopa

Soportes de mopa

Suelos limpios y relucientes y una higiene fiable en un abrir y cerrar de ojos. Con los equipos adecuados para la limpieza en húmedo. Forma ergonómica para una máxima productividad y rapidez.

Ir a los productos
Kärcher Sistemas de mopas

Sistemas de mopas

La fregona adecuada para una limpieza impecable. Nuestros sistemas de mopas garantizan el máximo rendimiento de limpieza en poco tiempo. Un sistema fácil de manejar, rápido y de uso inmediato.

Ir a los productos
Kärcher Mangos

Mangos

Con el mango adecuado, objetivo alcanzado. Disponibilidad de diferentes mangos que se adaptan a cada necesidad. Para su uso con equipos convencionales de limpieza de polvo, fregonas y mopas.

Ir a los productos
Kärcher Sistemas de mopa con spray

Sistemas de mopa con spray

Sistemas compactos de pulverización en poco espacio para la limpieza en húmedo de revestimientos de suelo. Sistemas de mopa con función de pulverización para tareas de limpieza fáciles y sin esfuerzo.

Ir a los productos
Kärcher Escobillas de goma

Escobillas de goma

Simplemente elimina la suciedad. Nuestra amplia gama de escobillas de goma permite eliminar rápida y fácilmente tanto los líquidos como la suciedad seca y suelta.

Ir a los productos
Kärcher