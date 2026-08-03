Superficies - limpieza en húmedo
Productos de diseño ergonómico para la limpieza manual en húmedo de superficies. Se distingue por la máxima calidad para una excelente recogida de suciedad. Limpieza fiable garantizada.
Limpieza de superficies
Todo menos superficial: nuestros textiles perfectamente adaptados dominan todos los retos de la limpieza de superficies y garantizan una limpieza fiable de las superficies sucias.
Limpieza de cristales
Transparencia: nuestra amplia gama para la limpieza en húmedo de superficies de cristal ofrece siempre la solución óptima para todos los campos de aplicación sobre el vidrio.