¿Cuál es la forma más eficaz de limpiar el equipo de camping durante el viaje?

Es normal que el equipo de camping se vaya ensuciando con el tiempo. No tiene solo por qué pasar en un viaje de senderismo donde la familia, la mascota y el equipo terminen empapados y sucios: basta con un uso cotidiano. Es importante limpiar tras su uso utensilios y otros objetos como las sillas plegables y las bicicletas. Después de unas vacaciones junto al mar o haciendo surf, es importante limpiar el neopreno y las tablas de surf de residuos de agua salada y arena para garantizar un buen mantenimiento.

Es recomendable llevar esto a cabo con cualquier utensilio de camping. Es mucho más ventajoso limpiarlo y lavarlo inmediatamente después de usarlo que esperar hasta el siguiente uso. En cuanto al orden, lo mejor es guardar siempre los utensilios de limpieza y los productos de cuidado en el mismo lugar para que estén al alcance de la mano. Cuando se acampa, siempre hay que tener un cepillo de mano, un cepillo de lavado, esponjas, un cubo, una regadera, una manguera de agua, una escoba, así como detergente y, si es necesario, otras soluciones de limpieza, según el material y las características del equipo de acampada.