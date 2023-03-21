Limpieza de los accesorios de camping de forma eficaz y sencilla
Hacer una acampada en familia con la mascota, ya sea en caravana o autocaravana, en vacaciones o durante un fin de semana, puede ser una experiencia inolvidable. Para que todo esté tan limpio en la carretera como en casa, los accesorios y el equipo de camping deben limpiarse regularmente. Presentamos algunos consejos útiles para mantener limpios el equipo de acampada, las botas de montaña, las bicicletas, etc.
¿Cuál es la forma más eficaz de limpiar el equipo de camping durante el viaje?
Es normal que el equipo de camping se vaya ensuciando con el tiempo. No tiene solo por qué pasar en un viaje de senderismo donde la familia, la mascota y el equipo terminen empapados y sucios: basta con un uso cotidiano. Es importante limpiar tras su uso utensilios y otros objetos como las sillas plegables y las bicicletas. Después de unas vacaciones junto al mar o haciendo surf, es importante limpiar el neopreno y las tablas de surf de residuos de agua salada y arena para garantizar un buen mantenimiento.
Es recomendable llevar esto a cabo con cualquier utensilio de camping. Es mucho más ventajoso limpiarlo y lavarlo inmediatamente después de usarlo que esperar hasta el siguiente uso. En cuanto al orden, lo mejor es guardar siempre los utensilios de limpieza y los productos de cuidado en el mismo lugar para que estén al alcance de la mano. Cuando se acampa, siempre hay que tener un cepillo de mano, un cepillo de lavado, esponjas, un cubo, una regadera, una manguera de agua, una escoba, así como detergente y, si es necesario, otras soluciones de limpieza, según el material y las características del equipo de acampada.
¿Equipo de camping sucio? Cómo volver a tener la tienda, la vajilla y las sillas limpias
Limpiar la tienda de campaña y el avance: Cuando se desmonte la tienda, debe sacudirse bien antes de guardarse y volver a empaquetar con cuidado (en seco). Si la suciedad se ha acumulado en la tienda, puede eliminarse cuidadosamente con un cepillo de mano suave. No se deben utilizar productos de limpieza para proteger el revestimiento. También, si se limpia la tienda a menudo, se disfrutará de la impermeabilización durante más tiempo. Esto se debe a que la suciedad derivada de inclemencias climáticas puede reducir la eficacia del revestimiento impermeable. Una buena indicación para saber si la tienda debe ser impermeabilizada es mojarla con una manguera de jardín o un cubo de agua. Si el agua no penetra, la tienda es impermeable.
Limpiar la vajilla del camping: En la mayoría de las zonas de acampada o durante el viaje no se suele disponer de lavavajillas. Las caravanas y autocaravanas suelen estar equipadas con un depósito de agua dulce y un fregadero para poder lavar a mano platos, ollas y tazas. Para mantener el interior limpio, es mejor lavar la vajilla usada fuera, en un recipiente con agua tibia. Una esponja para enjuagar, un cepillo y un líquido lavavajillas son adecuados para este fin. También se puede utilizar una manguera de agua, en caso de que los residuos de alimento secos sean difíciles de eliminar. Un truco muy popular entre los aficionados al camping es hervir agua y verterla sobre la vajilla sucia junto con un poco de ácido cítrico, dejarla en remojo durante unos minutos y volver a limpiarla a fondo con un paño.
Limpiar las sillas de camping: Las sillas de camping de aluminio y plástico son fáciles de cuidar. Por lo general, basta con limpiarlas con un paño húmedo y un poco de detergente líquido. Para la suciedad persistente, puede utilizarse una manguera de agua con un accesorio de pulverización. Como alternativa, se puede utilizar una limpiadora de media presión, adecuada para limpiar el equipo de camping de forma eficaz y rápida. Para obtener un resultado de limpieza óptimo, se recomienda utilizar un detergente universal. Este agente de limpieza diluido se aplica con un rociador manual o, como alternativa, usando una boquilla de espuma y una limpiadora de media presión, pasando la limpiadora sobre las superficies sucias. Luego, se enjuaga todo con agua limpia. Finalmente, deben limpiarse bien las superficies con un paño seco para evitar manchas de agua antiestéticas.
Para evitar perder demasiado tiempo limpiando el equipo de camping, se puede usar una hidrolimpiadora. De esta forma puede limpiarse el equipo de forma rápida y eficaz. Sin embargo, puede ocurrir que durante el viaje no haya conexión de agua, ningún enchufe cerca o haya poco espacio. En este caso, puede utilizarse una hidrolimpiadora sin cable en combinación con una manguera de aspiración o una limpiadora portátil con batería integrada y depósito de agua. Con estas opciones de limpieza móviles, puedes limpiar tus accesorios de acampada en poco tiempo y donde sea.
¿Cómo limpiar las botas de montaña, las bicicletas y las tablas de surf durante el viaje?
Limpiar las botas de montaña: para poder disfrutar de las botas de montaña de alta calidad durante mucho tiempo, es necesario limpiarlas y cuidarlas a fondo después de cada uso. Primero, debe quitarse la suciedad gruesa del calzado. Con poliéster, suele ser suficiente eliminar la suciedad con una esponja, agua y un poco de jabón. Se recomienda un cepillo un poco más duro para el calzado de cuero. Si el calzado está muy sucio, se puede limpiar con una manguera de agua o con la limpiadora portátil, idealmente en combinación con un cepillo. Para una limpieza básica, primero deben quitarse los cordones y las plantillas del calzado. Luego, se lava el interior del calzado con agua y jabón normal o lavaplatos. A continuación, se enjuaga de nuevo el interior y, si es necesario, el exterior del calzado con agua limpia hasta eliminar toda la suciedad y los restos del producto de limpieza. Para secar, debe rellenarse el calzado con papel de periódico y no colocarse bajo la luz del sol directa o debajo del calefactor, ya que podría dañar el material. Finalmente, puede aplicarse cera sobre el calzado.
Limpiar la bicicleta: durante los paseos en bicicleta por la naturaleza, el cuadro, la transmisión y los cambios suelen ensuciarse. Para evitar la oxidación y mantener los cambios y los frenos en buenas condiciones, lo mejor es limpiar todos los componentes inmediatamente después de su uso. Para ello se necesita un cubo de agua, dos esponjas y cepillos opcionales para la manivela y el piñón. Primero, debe limpiarse el marco y la unidad de transmisión, cada uno con una esponja diferente. La razón es que no debe haber residuos de cera o aceite de la cadena y la transmisión en el marco. Para una limpieza eficaz, lo mejor es utilizar un detergente para bicicletas.
Después de limpiar el cuadro y la unidad de transmisión con un detergente y una esponja, se puede usar un cubo de agua o la manguera del jardín para enjuagar la bicicleta. Esto es muy fácil con una limpiadora de presión baja. En casa, se puede llevar a cabo una limpieza a fondo de la bicicleta, por ejemplo, con una hidrolimpiadora.
Limpiar tablas de surf y trajes de neopreno: Después de nadar y surfear en el mar, debe eliminarse a fondo la arena y los residuos de agua salada del neopreno y la tabla de surf, ya que estos elementos pueden dañar el material. El revestimiento del traje de neopreno en particular puede volverse quebradizo debido a la sal. Después del baño en el mar y ya en casa, es aconsejable dar un lavado rápido al material con una manguera de jardín. Fuera de casa, sin embargo, a menudo no existe esta opción. Las limpiadoras portátiles de baja presión son ideales en este caso. Después del lavado, es recomendable dar la vuelta al traje de neopreno para que se seque (suele ya quedar así cuando la persona se lo quita). Además, no es recomendable que el traje se seque bajo un sol muy fuerte, para que el material de neopreno no se dañe con el calor y la radiación ultravioleta. Siempre se recomienda dejarlo en un lugar con sombra.
¿Acampada con el perro? Cómo limpiar al compañero de cuatro patas
Puede que haya algo que a los perros les guste aún más que recibir comida de sus dueños, y eso es, dar paseos largos. A nuestros amigos de cuatro patas realmente les importa poco estar sucios. Para que no ensucien el maletero, el avance o el interior de la caravana tras el paseo, es aconsejable quitarles la suciedad de las patas y, en su caso, del pelo, antes de subir. Se acumula mucha suciedad especialmente debajo de las patas. Esto puede limpiarse con un poco de agua tibia y un cepillo suave, por ejemplo. También se puede aprovechar la ocasión para examinar al perro en busca de pulgas.
Consejo
Con la hidrolimpiadora móvil OC 3 + Pet será mucho más fácil limpiar a la mascota durante el viaje. Contiene una boquilla de chorro cónico especialmente desarrollada para perros, con un chorro de agua suave y agradable para limpiarles el pelaje y las patas. El set también incluye un cepillo de limpieza de pelaje para eliminar la suciedad más resistente del pelo del animal y una toalla de microfibra especialmente absorbente para el secado.