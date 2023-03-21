CUIDADO DEL COCHE: CONSEJOS PARA EL INTERIOR Y EL EXTERIOR

Tareas de limpieza para el coche

Antes de empezar con el tratamiento de la pintura o el cuidado de los asientos y de las superficies de plástico, cristal o metal, hay que limpiar el coche a fondo. Interior y exterior tienen la misma importancia. De hecho, no hay que esperar a que el coche esté sucio por fuera para lavarlo. Es decir, lavar el coche con regularidad es aconsejable para su correcto mantenimiento, independientemente de que se haga en un túnel de lavado, en un espacio especialmente habilitado o en casa con una hidrolimpiadora y sus accesorios correspondientes. El interior también ha de limpiarse cada cierto tiempo, si es posible con una aspiradora para suciedad sólida y líquida, un paño suave y los productos adecuados. Las llantas, por ejemplo, también tienen que limpiarse con frecuencia. Esto puede hacerse con agua a presión y un limpiador de llantas. La frecuencia con la que se proceda a limpiar el coche no solo depende del grado de suciedad, también de los estándares de limpieza propios. Con todo, es necesario un cuidado especial del coche, sobre todo en invierno, porque el frío, el hielo y la sal pueden dañar los cristales y la carrocería y la pintura.

Con el equipo, los productos de limpieza y los consejos de aplicación adecuados, tener el coche completamente limpio es posible. A continuación, hay que prepararlo para usar productos para dar brillo y cuidar la pintura y las superficies: