CUIDADO DEL COCHE: CONSEJOS PARA EL INTERIOR Y EL EXTERIOR
Cuidar el coche es esencial para poder disfrutar de él durante más tiempo. Para ello, no solo hay que lavarlo con cierta regularidad, sino que también hay que cuidar la pintura y la carrocería, así como mantener limpio el interior. Todo lo que se necesita es un poco de tiempo, el equipo de limpieza adecuado y buenos productos de cuidado. Presentamos los mejores consejos para un buen mantenimiento del coche.
Con el cuidado del coche también se preserva su valor
Con el correcto mantenimiento del coche no solo se garantiza su buen aspecto en el interior y en el exterior durante más tiempo, sino que además permite que el vehículo conserve su valor. Aplicar cera a la pintura con regularidad, por ejemplo, la protege de los daños causados por el clima, la sal, la suciedad, el polen, los insectos, etc. Además, con un cuidado adecuado, se previene la aparición de óxido, que convierte en porosa la superficie afectada y va dañando el automóvil.
Tareas de limpieza para el coche
Antes de empezar con el tratamiento de la pintura o el cuidado de los asientos y de las superficies de plástico, cristal o metal, hay que limpiar el coche a fondo. Interior y exterior tienen la misma importancia. De hecho, no hay que esperar a que el coche esté sucio por fuera para lavarlo. Es decir, lavar el coche con regularidad es aconsejable para su correcto mantenimiento, independientemente de que se haga en un túnel de lavado, en un espacio especialmente habilitado o en casa con una hidrolimpiadora y sus accesorios correspondientes. El interior también ha de limpiarse cada cierto tiempo, si es posible con una aspiradora para suciedad sólida y líquida, un paño suave y los productos adecuados. Las llantas, por ejemplo, también tienen que limpiarse con frecuencia. Esto puede hacerse con agua a presión y un limpiador de llantas. La frecuencia con la que se proceda a limpiar el coche no solo depende del grado de suciedad, también de los estándares de limpieza propios. Con todo, es necesario un cuidado especial del coche, sobre todo en invierno, porque el frío, el hielo y la sal pueden dañar los cristales y la carrocería y la pintura.
Con el equipo, los productos de limpieza y los consejos de aplicación adecuados, tener el coche completamente limpio es posible. A continuación, hay que prepararlo para usar productos para dar brillo y cuidar la pintura y las superficies:
Cuidado del interior del coche
Una vez se ha aspirado el interior y se ha eliminado el polvo, hay que pasar a trabajar las distintas superficies del interior del vehículo. Con un limpiador de interiores especial, es posible tratar las manchas de café, de grasa de comida o de crema solar en el plástico, la goma o los textiles. Al mismo tiempo, se eliminan los malos olores y se regenera el color y las fibras de la tapicería. Asimismo, hay limpiadores de interiores que retrasan la aparición de suciedad, lo que resulta beneficioso para futuras limpiezas.
Consejo
Al comprar un limpiador de interiores, hay que prestar atención a las superficies sobre las que se puede aplicar. Es común que con un solo producto se pueda limpiar todo el interior, también la tapicería. Sin embargo, hay que prestar especial atención cuando el material sea cuero, pues solo debe limpiarse una o dos veces al año. Además, ha de ser tratado con un producto especial que le permita conservar su aspecto.
A falta de un limpiador de interiores, los accesorios y las molduras también se pueden limpiar con agua tibia y un poco de detergente. Basta con limpiar las superficies con un paño húmedo y, a continuación, secarlas con un paño seco de algodón o de microfibra para evitar que la humedad penetre en los componentes electrónicos. Sin embargo, este método no tiene efecto antiestático ni retrasa la aparición de suciedad.
Con el paso del tiempo, es posible que aparezcan ligeros arañazos en el salpicadero o en las molduras. Es por ello que se recomienda que los materiales lisos resistentes al agua y a la suciedad se sigan tratando (una vez se han limpiado) con un producto de cuidado para la limpieza del salpicadero. Basta con pulverizarlo, dejarlo actuar un rato y volver a pasar el paño si es necesario. Elimina los rasguños superficiales, regenera el color y da brillo, de modo que la cabina vuelve a parecer nueva.
Para neutralizar los malos olores en el interior del coche, hay un truco: colocar un recipiente con granos de café en el espacio destinado a los pies. El café absorbe la humedad y los olores. En lugar de café, también se puede usar arroz o harina.
Tener una visión clara
Las huellas dactilares y las manchas en cristales y espejos se dejan ver sobre todo en los días soleados. Además de resultar antiestética, esta suciedad también dificulta la visibilidad al conducir. Por ello, los cristales y espejos son elementos importantes a la hora de limpiar el coche, también cuando se limpia el interior. Se rocía una cantidad generosa de limpiador de cristales de automóvil y se eliminan todas las manchas y rayones con un paño suave sin pelusas. A continuación, se aplica el producto también en el exterior de ventanas y espejos y se quita la suciedad con un paño suave de microfibra.
Consejos
Con el producto para la limpieza de parabrisas se puede eliminar en poco tiempo y sin esfuerzo la suciedad de la luneta trasera, el parabrisas y los cristales laterales.
En la conducción se pueden ensuciar el parabrisas y la luneta trasera. En verano con insectos, en los días de lluvia por la carretera mojada y el agua que salpica de otros vehículos, y en invierno debido a la sal y la aguanieve. Para que la visibilidad sea siempre la adecuada, es importante comprobar con regularidad el sistema limpiaparabrisas y rellenarlo con agua y limpiador cuando sea necesario. Los productos concentrados desarrollados específicamente para el verano o el invierno son los más adecuados para ello. El concentrado del limpiacristales para el verano funciona de forma eficaz contra insectos y similares. El concentrado de limpiacristales para el invierno sirve también como agente anticongelante para los cristales y los faros del coche. Hay que mezclar el producto con agua en la proporción especificada y verterlo en el recipiente.
Cuidado de las juntas de goma
Sobre todo en invierno, debido al frío, el hielo, la sal, etc., las juntas de goma del coche (como las de las puertas o el maletero) pueden sufrir. Para evitar que se vuelvan quebradizas y puedan presentar fugas, es importante garantizar su flexibilidad con un producto para el cuidado del caucho. De esta forma también se evita que en verano puedan pegarse cuando las temperaturas sean altas. Sin embargo, hay que tener cuidado de no manchar la pintura con el producto, pues puede crear manchas persistentes. Si no se tiene a mano un producto específico, también se puede usar vaselina comercial.
Reparar y dar brillo a la pintura
Por último, aunque no menos importante, hay que centrarse en la pintura del coche: los rasguños superficiales y los hologramas pueden verse sobre todo cuando la luz de sol se refleja en los colores oscuros de la pintura. Las finas líneas suelen crearse cuando, debido al uso durante la limpieza de cepillos o esponjas, se frotan sobre la carrocería pequeñas partículas de suciedad. Con cera abrillantadora estas marcas se pueden retirar sin problemas. La cera abrillantadora limpia y pule la pintura. Para obtener resultados óptimos se recomienda aplicar el producto en movimientos circulares con un paño suave o un trozo de algodón. Tras dejarlo secar brevemente, se repasa con un paño limpio. La pintura, además de volver a brillar, estará protegida de los efectos de la intemperie, del sol, de la suciedad de la carretera y de la sal.
Aquellos rasguños que no pueden eliminarse con cera abrillantadora pueden repararse con un lápiz corrector para coche y sellarse con barniz transparente. Por regla general, se puede pedir al fabricante del vehículo cualquier color de pintura y acabado, es decir, pintura metalizada, de color sólido o mate. No obstante, en los casos de que la carrocería presente daños importantes, hay que recurrir a profesionales. Las técnicas para eliminar abolladuras que no requieren pintura o las reparaciones localizadas suelen ser más baratas y rápidas que las reparaciones convencionales en las que se sustituyen piezas completas. Con todo, esta forma de cuidado del coche permite conservar su valor, por lo que merece la pena si se está pensando en venderlo.