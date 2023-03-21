1. Aspirar el coche a fondo

En primer lugar, hay que aspirar todo el interior con una aspiradora para suciedad sólida y líquida, que aspira suciedad como migas, tierra, pelo de animales, etc. Se recomienda empezar por el maletero para después seguir en el habitáculo. Al aspirar, es importante no olvidar los espacios más estrechos, ya que en ellos se suelen acumular restos. Para ello, se usa una boquilla para ranuras que permite aspirar hasta en los lugares de mayor dificultad de acceso, como es el espacio entre el asiento y la puerta. Por su parte, una boquilla para la limpieza de vehículos, de mayor anchura, permite una limpieza fácil y rápida de superficies de mayor tamaño, por ejemplo, el espacio destinado a los pies o el maletero. Para usar las boquillas, basta con unirlas al asa de la manguera de aspiración. Las aspiradoras sin cable facilitan el trabajo en gran medida, pues no limitan el radio de acción. Además, evitan el riesgo de tropezar con el cable.

La aspiración a fondo de la tapicería es importante. Para eliminar el polvo fino, en el caso de la tapicería de tela se recomienda utilizar un cepillo de aspiración con cerdas duras. Para la de cuero, se recomienda un cepillo de aspiración con cerdas suaves que evite rayar el material.