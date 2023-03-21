CÓMO LIMPIAR EL INTERIOR DEL COCHE EN CASA
Los asientos, el salpicadero, las ventanas, las alfombrillas, etc. Para que un coche se mantenga en buen estado durante más tiempo es importante, además de limpiarlo por fuera con cierta regularidad, limpiarlo también por dentro cada cierto tiempo. De este modo, se cuidan los materiales y el vehículo conserva durante más tiempo su valor. Con unos cuantos trucos y el equipo adecuado, es fácil llevar a cabo una limpieza eficiente del interior del coche.
Los preparativos necesarios
En primer lugar y antes de empezar con la limpieza a fondo del interior, es importante sacar del vehículo la basura, los objetos sueltos y las alfombrillas, debajo de las cuales se suele acumular mucha suciedad. Hay que sacudir bien las alfombrillas y dejarlas a un lado. Después, es importante asegurarse de tener a mano el equipo necesario, esto es, un aspirador, paños y productos de limpieza. Son muchos los fabricantes que ofrecen un kit de limpieza para interior de vehículos para aspiradoras, que incluyen mangueras de prolongación, boquillas extra largas para ranuras, boquillas para automóviles con una mayor anchura, cepillos de aspiración y paños de microfibra para superficies lisas y ventanas.
Cómo limpiar el coche por dentro paso a paso
Después de haber preparado el coche para la limpieza, se puede empezar a limpiar a fondo del interior. En solo unos pocos pasos el coche vuelve a brillar como el primer día.
1. Aspirar el coche a fondo
En primer lugar, hay que aspirar todo el interior con una aspiradora para suciedad sólida y líquida, que aspira suciedad como migas, tierra, pelo de animales, etc. Se recomienda empezar por el maletero para después seguir en el habitáculo. Al aspirar, es importante no olvidar los espacios más estrechos, ya que en ellos se suelen acumular restos. Para ello, se usa una boquilla para ranuras que permite aspirar hasta en los lugares de mayor dificultad de acceso, como es el espacio entre el asiento y la puerta. Por su parte, una boquilla para la limpieza de vehículos, de mayor anchura, permite una limpieza fácil y rápida de superficies de mayor tamaño, por ejemplo, el espacio destinado a los pies o el maletero. Para usar las boquillas, basta con unirlas al asa de la manguera de aspiración. Las aspiradoras sin cable facilitan el trabajo en gran medida, pues no limitan el radio de acción. Además, evitan el riesgo de tropezar con el cable.
La aspiración a fondo de la tapicería es importante. Para eliminar el polvo fino, en el caso de la tapicería de tela se recomienda utilizar un cepillo de aspiración con cerdas duras. Para la de cuero, se recomienda un cepillo de aspiración con cerdas suaves que evite rayar el material.
Consejo: aspirar el pelo de perro del coche
El pelo de perro suele adherirse a la tapicería y al maletero. Para eliminar el pelo, primero se usa una aspiradora con una boquilla para tapizados siempre que sea posible. Si, aun así, sigues encontrando pelo del animal en el coche, recurre a un rodillo para pelusas o a un cepillo. Otro consejo: pasa suavemente por los asientos la mano cubierta con un guante de goma húmedo. Ve aspirando el pelo que se vaya soltando.
Para reducir la cantidad de pelo de perro en el coche, se recomienda peinar al acompañante canino con regularidad y cubrir el lugar donde vaya a estar con un tejido para atrapar suciedad, cuyo material se puede lavar con facilidad.
2. Limpiar a fondo el salpicadero, los asientos y otros espacios
Una vez se ha aspirado, se continúa con el paso 2. Para ello, se limpia el polvo del salpicadero con un paño húmedo. Después hay que pasar a tratar la suciedad más resistente, como pueden ser las manchas de grasa en la tapicería o los chicles pegados en el área de los pies.
Con las manchas de grasa hay que actuar (como con el resto de manchas) rápidamente y no frotarlas. Para acabar con ellas, se puede recurrir a remedios caseros. Un remedio eficaz es el jabón de bilis de vacuno. Basta con humedecer levemente la pastilla, frotarla en la mancha, dejarla absorber y después quitarla con un paño húmedo. Hay que continuar aclarando el paño para ir quitando el jabón del tejido. Por último, se pasa un paño seco que elimine la humedad del material. Importante: se recomienda probar siempre el remedio casero en una zona poco visible.
Para una limpieza a fondo de la tapicería, se recomienda el uso de una lava-aspiradora, ya que permite en una sola fase aplicar el agua y el producto de limpieza en el asiento y volver a aspirar. Con este método se consiguen tapicerías limpias sin marcas de agua.
Consejo
Si el chicle se ha quedado pegado en las alfombrillas, un sencillo truco puede ayudar: se coloca un bloque o una bolsa de hielo en el lugar hasta que el chicle se endurezca y se vuelva quebradizo. A continuación, se despega con la mano o se parte en pequeños trozos con un objeto duro, para luego aspirarlos.
3. Cuidar el interior del coche
El último paso consiste en el cuidado del interior. Con los productos adecuados para limpiar el coche por dentro, se evita que se vuelva a adherir polvo y suciedad. Además, estos productos proporcionan un aroma fresco. Existen limpiadores de interiores especiales para el interior del vehículo que neutralizan los olores y tienen efecto antiestático. Para el correcto mantenimiento de superficies delicadas, como los asientos de cuero o el salpicadero, se usan productos para el cuidado del cuero o de cuidado y limpieza del salpicadero.
Para el correcto cuidado del coche, no solo hay que preocuparse de limpiar el interior, también se requiere un lavado a fondo del exterior regular que incluya la limpieza de las llantas.
Los mejores consejos para la limpieza de distintas superficies
Cuando se limpia el coche por dentro, hay que tratar la suciedad en distintas superficies. Hay distintos métodos disponibles según el tipo de material.
Cuero
- Aunque el cuero suele poder limpiarse con relativa facilidad, requiere un cuidado y un tratamiento especiales. Para limpiar superficies de este material suele bastar un paño de microfibra o algodón humedecido con agua tibia.
- Para tratar manchas más resistentes, se puede usar un remedio casero diluido o un producto limpiador de cuero, que se extiende con movimientos circulares y se retira de nuevo con un paño de microfibra. Además, se puede utilizar un cepillo especial para cuero, si bien las cerdas no deben ser demasiado duras. Importante: aplicar limpiadores ácidos o ejercer una presión excesiva sobre el material son acciones que pueden hacer que este pierda color.
- Como durante la limpieza, el cuero pierde importantes aceites y grasas, se debe aplicar después un producto específico para el cuidado de este material que evite que se resquebraje. Antes de aplicarlo, se recomienda probar el efecto en un área poco visible.
Superficies textiles y alfombrillas
- Para limpiar las fundas textiles de los asientos y las alfombrillas, se puede recurrir a un limpiador para tapicerías. Siguiendo las instrucciones del fabricante, el producto de limpieza se mezcla con agua y se aplica con un paño de felpa o de microfibra. A continuación, se pasa un paño seco por los asientos del coche o por las alfombrillas.
- Quien no tenga a mano un producto para limpiar tapicerías, puede usar como alternativa agua caliente con detergente o un producto limpiador para interior que se pueda usar sobre superficies textiles.
- La limpieza a fondo de tapicerías es aún más sencilla si se usa un lava-aspirador, que permite aplicar el detergente y el agua de una sola vez y aspirarlo junto con la suciedad que se va soltando.
- Las alfombrillas del coche se pueden limpiar también con una hidrolimpiadora, ya sea en casa, ya en una instalación de lavado de autoservicio. En algunas áreas de lavado de coches hay incluso máquinas profesionales para la limpieza de las alfombrillas.
- Tras limpiarlas, las alfombrillas deben ponerse a secar, para que estén listas para volver a usarse. Es conveniente que se sequen completamente para evitar que en el interior del coche haya humedad innecesaria.
Elementos de plástico
- Las piezas de plástico, como las asas o el salpicadero, pueden recibir el cuidado necesario con el producto adecuado. La mejor solución es un producto de cuidado y limpieza para el salpicadero.
- El producto se vierte en un paño de microfibra y se extiende por la superficie. Puede usarse para que la suciedad se ablande e incluso para hacer desaparecer leves arañazos sin necesidad de tratamiento profesional.
- Se recomienda precaución en la zona del airbag: con los productos equivocados determinados puntos de rotura pueden verse afectados. Por ello, algunos fabricantes recomiendan limpiarlo únicamente con agua limpia.
Superficies de cristal
- El limpiador de cristales elimina con eficacia las huellas dactilares, las manchas de grasa o de insectos y la suciedad del exterior e interior de los cristales sin dejar rayas. Además, su efecto antiestático evita que la suciedad se vuelva a adherir rápidamente. En determinadas circunstancias, esto puede reducir el riesgo de accidentes, ya que si una película de suciedad cubre el cristal, el conductor puede ver reducida la visibilidad en determinadas posiciones del sol.
- Para limpiar el interior, primero se rocía el limpiador de cristales en las superficies, para a continuación pasar un paño de microfibra húmedo. Finalmente seca con un paño sin pelusas.
- Un limpiador de ventanas ayuda aún con mayor rapidez a conseguir un resultado sin rayones, pues aspira directamente el producto de limpieza del cristal.