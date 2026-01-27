Limpiador salpicadero acabado mate RM 652, 500ml

Limpieza, conservación y protección en profundidad de superficies de plástico y goma. Proporciona un tacto agradable a las superficies satinadas y nuevas, que son resistentes al agua y a la suciedad.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 80 x 80 x 280
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Salpicadero
  • Recubrimientos de plástico