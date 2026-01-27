Limpiador de lunas RM 650, 500ml

Limpieza de marcas y eliminación de suciedad en las lunas y espejos del coche. Elimina de forma segura la suciedad de la carretera, los insectos y las marcas de los dedos. Con efecto antiestático para reducir la reaparición de la suciedad.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 80 x 80 x 250
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Lunas del coche
  • Superficies de ventanas y de cristal