Limpiar cristales y espejos

Los conductores habituales saben de qué se trata: en los meses cálidos, la suciedad de la carretera, el polen y los insectos van cubriendo con rapidez el parabrisas. Esto, además de hacer que el coche muestre un aspecto descuidado, puede representar un peligro al reducir la visibilidad. Por ello se recomienda limpiar el parabrisas, las ventanillas y el cristal trasero en casa con asiduidad, sin importar la frecuencia con la que se pare a repostar o se lleve a limpiar el exterior del coche. La mejor manera de hacerlo es con un limpiador de cristales, que garantiza una limpieza libre de brillos y marcas; y elimina insectos y suciedad de la carretera, además de limpiar las huellas dactilares en el interior. Los limpiadores suelen contener aditivos que producen un efecto antiestático, gracias a lo cual los cristales no se ensucian tanto y son más fáciles de limpiar. Para limpiar los cristales, basta con aplicar el producto sobre las superficies, dejarlo actuar durante un breve periodo de tiempo y limpiarlo con un paño suave de microfibra. Resulta aún más fácil con el kit de limpieza de parabrisas para el rascador de hielo eléctrico, lo que implica que este aparato puede usarse también en épocas del año en las que no sea necesario quitar el hielo de los cristales. La potente rotación del rascador de hielo eléctrico ayuda a eliminar la suciedad adherida sin esfuerzo.