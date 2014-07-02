Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner

Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.

Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean con Ultra Foam Cleaner. El sistema de cambio rápido para la aplicación de detergente permite cambiar rápidamente entre diferentes detergentes con un solo clic. La dosificación del detergente se regula cómodamente en la boquilla de espuma (botón amarillo). El plano del chorro se puede girar según sea necesario. Enjuague la boquilla de espuma con agua limpia después de su uso para evitar obstrucciones por residuos de detergente. Es apta para todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 2 a K 7.

Características y ventajas
Innovadora boquilla de espuma
  • Generación y aplicación de espuma potente.
En el juego
  • Práctico juego con distintos detergentes.
Sistema de sustitución rápida
  • Aplicación rápida y cómoda del detergente con un solo clic.
Dosificación del detergente
  • Consumo de detergente regulado por el usuario.
Recipiente de detergente transparente
  • El contenido del recipiente está visible en todo momento.
Especificaciones

Características técnicas

Color antracita
Peso (kg) 1,3
Peso con embalaje incluido (kg) 1,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 102 x 201 x 260
Compatibilidad Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Motos y ciclomotores
  • Autocaravanas
RECAMBIOS Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 

RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER

No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.

Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:

· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).

· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.

 Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.

 