Quitainsectos, 500ml

Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 70 x 70 x 270
Quitainsectos, 500ml
Quitainsectos, 500ml
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Superficies pintadas
  • Metal
  • Cromo
  • Plástico