Champú para automóviles 3 en 1 RM 610, 1l

Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultrabrillo, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza protectora de todos los vehículos.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 100 x 100 x 215
Propiedades
  • Potente limpiador multiuso especialmente cuidadoso con los materiales
  • Para la limpieza de zonas delicadas en vehículos y motocicletas
  • Rápida y eficaz limpieza cuando se utiliza con una limpiadora de alta presión de Kärcher
  • Fórmula de secado rápido para el secado sin rayas y sin secado manual
  • Fórmula ultrabrillante para un brillo radiante de todo el vehículo
  • El sistema Plug 'n' Clean supone el camino más fácil y rápido para aplicar el detergente mediante la limpiadora de alta presión.
  • Detergentes listos para utilizar (LPU)
  • Adaptado a los equipos de Kärcher con compatibilidad de materiales garantizada
  • El cuerpo de la botella está fabricado con plástico 100 % reciclado
  • Made in Germany
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
  • EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Vehículos