Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651

El champú para automóviles RM 610 para lograr un resultado excelente gracias a su cuidadosa limpieza y su rápido secado. Conservación y protección en un solo paso. Con una muestra del limpiador de interiores RM 651.

Especificaciones

Características técnicas

Peso (con embalaje) (kg) 1,3
Propiedades
  • El champú para automóviles elimina la suciedad de forma sumamente cuidadosa con los materiales, y los componentes de conservación especiales protegen la pintura, además de proporcionar un secado rápido y un resultado brillante.
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Vehículos
Detergentes