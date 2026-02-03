Hidrolimpiadora K 5 Smart Control Flex eco!Booster
Mayor rendimiento: la K 5 Smart Control Flex eco!Booster con manguera PremiumFlex, pistola G 180 Q Smart Control y kit eco!Booster para la suciedad intensa en superficies delicadas.
Gracias al Bluetooth integrado, la hidrolimpiadora K 5 Smart Control Flex eco!Booster se puede conectar con la aplicación Home & Garden de Kärcher. La aplicación ofrece numerosas funciones útiles, como un asesor con valiosos consejos y trucos, instrucciones de montaje, indicaciones acerca del mantenimiento y la conservación y el portal de servicio Kärcher. Además, el equipo cuenta con un modo Boost para una potencia extra, una pistola G 180 Q Smart Control con pantalla LCD y la lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1. Los ajustes de presión se realizan directamente en la pistola o se transmiten a la pistola desde la aplicación con ayuda del asesor. La pantalla LCD permite comprobar el nivel de presión ajustado. Otros detalles de equipamiento son el sistema de detergente Plug ’n’ Clean, la manguera de alta presión PremiumFlex, el asa telescópica de aluminio y la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano. Incluye kit eco!Booster con eco!Booster y detergente universal de 1 litro para una limpieza eficiente. La eco!Booster es perfecta para superficies delicadas y ahorra agua, energía y tiempo gracias a su rendimiento de limpieza un 50 % superior al del chorro plano.
Características y ventajas
Pistola Smart Control con modo Boost y lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1Pistola con pantalla LCD y teclas para la regulación de la presión o la dosificación del detergente. Incluye modo Boost con extra de potencia para eliminar la suciedad más resistente. La Multijet regulable 3 en 1 incorpora tras boquillas diferentes para un reemplazo sencillo. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Manguera de alta presión PremiumFlexLa manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total. Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.
Con eco!Booster: un 50 % más de rendimiento de limpieza en comparación con el chorro plano y un 50 % más de eficiencia hídrica y energética*Limpieza en profundidad, rápida y más sostenible. Ahorra agua y energía
Aplicación Home & Garden
- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.
- Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Plug 'n' Clean: el sistema de detergentes Kärcher
- Rápido, sencillo, cómodo: gracias a Plug 'n' Clean el detergente puede cambiarse fácilmente con una sola operación.
Excelente potencia
- El motor refrigerado por agua destaca por su gran potencia y larga vida útil.
Reducción del ruido percibido
- Hoja más cómoda durante el uso**
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 145 / 2 - máx. 14,5
|Caudal (l/h)
|máx. 500
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|40
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|2,1
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|13,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|17,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|405 x 306 x 584
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de alta presión: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- eco!Booster
- Manguera de alta presión: 10 m, PremiumFlex
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Red de almacenaje integrada
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Sistema Plug 'n' Clean
- Asa telescópica
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
- Aspiración de agua
- Conexión vía Bluetooth
- Manejo mediante la aplicación
- Smart Services / Features en la aplicación
