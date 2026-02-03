Hidrolimpiadora K 2 Horizontal VPS Home
La hidrolimpiadora K 2 Horizontal VPS Home para uso ocasional en casos de suciedad ligera, como en bicicletas, herramientas y muebles de jardín. Incl. kit para el hogar.
Limpieza en un instante: la hidrolimpiadora K 2 Horizontal VPS Home, especialmente pequeña y que ocupa poco espacio, elimina la suciedad de pequeñas superficies y vehículos, herramientas y muebles de jardín en un abrir y cerrar de ojos. El equipo es perfecto para las tareas de limpieza ocasionales en el entorno de la casa y el patio. El kit para el hogar, con el limpiador de superficies T 1 y el detergente «Patio & Deck» de 500 ml, facilita una limpieza sin salpicaduras de las superficies grandes. La lanza pulverizadora Vario Power (VPS) permite regular la presión del agua de manera muy sencilla, con un simple giro, para adaptarla a cada superficie. Gracias a su reducido peso y a la práctica asa de transporte integrada, la K 2 Horizontal VPS Home puede transportarse cómodamente al lugar de uso correspondiente. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 3 metros de longitud en el equipo y la pistola. La pistola y la lanza pulverizadora se almacenan cómodamente en el equipo. El cable está ingeniosamente enrollado alrededor de la base del equipo.
Características y ventajas
Equipo especialmente compacto que ocupa poco espacioPara un almacenamiento sin complicaciones y en poco espacio, también en nichos pequeños. Puede transportarse con una sola mano.
Manguera de aspiración de detergente integradaUso cómodo y sencillo de detergentes. Los detergentes Kärcher (disponibles opcionalmente) aumentan la eficiencia y permiten disfrutar de los resultados durante más tiempo gracias a su efecto protector y conservador.
Sistema Quick ConnectLa manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Limpieza y orden
- La manguera, la lanza pulverizadora, la pistola y el cable se almacenan de forma ordenada y sin ocupar mucho espacio.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar)
|20 - máx. 110
|Caudal (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (W)
|1400
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|3,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|380 x 197 x 248
Incluido en el equipamiento de serie
- Kit para el hogar: K 3 Power: accesorio para la limpieza de grandes superficies T 150, detergente concentrado para patios y terrazas Patio & Deck, 0,5l
- Prolongación de tubos pulverizadores
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Manguera de aspiración
- Filtro de agua integrado
- Almacenamiento de cable
Accesorios
Detergentes
