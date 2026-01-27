Pulido y cera RM 660, 500ml

Limpieza intensiva y conservación resistente a los lavados y a las inclemencias meteorológicas en un solo paso. Se eliminan los pequeños arañazos y marcas y se recupera el color original.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 70 x 70 x 180
Campos de aplicación
  • Pintura de vehículos
  • Superficies pintadas
