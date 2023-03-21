Limpiar las llantas: paso a paso

Tener las llantas cuidadas influye de forma positiva desde el punto de vista estético en el aspecto del automóvil. No obstante, hay que tener en cuenta que el mantenimiento de las llantas no solo es una cuestión estética, pues la humedad, la suciedad de la carretera, el polvo de las pastillas de los frenos y la sal de la carretera les pasan factura. Con el tiempo, la suciedad puede fijarse a la llanta, por lo que cada vez puede resultar más difícil eliminar todo el polvo y la suciedad. Por ello, se aconseja limpiar las llantas con frecuencia y a fondo. Sobre todo, si se cambian los neumáticos al pasar del verano al invierno o viceversa, pues las ruedas deben limpiarse completamente y guardarse limpias. Sin embargo, este tratamiento puntual no es suficiente, pues las llantas necesitan el cuidado adecuado durante todo el año.

Para realizar una limpieza a fondo de las llantas y proceder a su cuidado se necesitan:

una hidrolimpiadora o limpiadora manual, como alternativa un cubo con agua

un producto limpiador de llantas

un cepillo (para llantas)

una esponja

un paño suave de, por ejemplo, piel o microfibra.

Cómo proceder: