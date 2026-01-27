Limpiallantas, 500ml

Con la máxima potencia limpiadora y una fórmula de actuación rápida contra todo tipo de suciedad de la carretera en todas las llantas habituales. El cambio de color inteligente muestra el tiempo de actuación del limpiador.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 70 x 100 x 245
  • llantas