Limpiallantas, 500ml
Con la máxima potencia limpiadora y una fórmula de actuación rápida contra todo tipo de suciedad de la carretera en todas las llantas habituales. El cambio de color inteligente muestra el tiempo de actuación del limpiador.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (ml)
|500
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|70 x 100 x 245
Equipos compatibles
Productos actuales
- K 2 Battery Set
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Home
- K 4 Classic Car
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 4-18
- K 2
- K 2 Power Control
- K 2 Premium Power Control
- K 3 Power Control
- K 3 Premium Power Control
- OC 6-18 Premium Battery Set
- OC 7-18 Handheld Battery Set
- OC Handheld Compact
- Rim cleaner premium RM 667 + Insect remover RM 618
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- G 7.180
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Bike *ES
- K 2 Classic Home *ES
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.00 plus
- K 2.100
- K 2.100 T 50
- K 2.120
- K 2.14
- K 2.14 T 50
- K 2.15
- K 2.16
- K 2.300
- K 2.300 T 50
- K 2.325
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.400 T 50
- K 2.425
- K 2.425 T 50
- K 2.54 M Plus EPC
- K 2.91 MD
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.150
- K 3.150 T 250
- K 3.190 *EU
- K 3.500
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.65 MD T 250
- K 3.68 MDD plus
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 MD Plus
- K 3.960 M plus
- K 3.98 M
- K 3.99 M plus
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact + Kit limpieza tuberías
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car Kit
- K 4 Power Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 4 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 WCM
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special
- K 4.68 MD Plus
- K 4.80 MD
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.86M Plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power control Home Kit
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control Home
- K 5.55 Jubilee
- K 5.600
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD Plus
- K 5.91 MDD Plus
- K 5.96 MD
- K 6.15 M plus T 300
- K 6.250 *EU
- K 6.300
- K 6.300 T300 *EU
- K 6.450
- K 6.500
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.85 MD PLUS WB
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Power Pack Placas Solares
- K 7 Premium
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Set
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- K 7.350
- K 7.350 T400 *EU
- K 7.410 T400
- K 7.450
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.80 M plus
- K 7.80 MD Plus
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MDD PLUS WB
- K 7.85 MDD T 300
- K 7.91 MD
- K 720M *EU
- K Mini
- K5 Full Control + Cepillo PS 30
- KHB 5 Battery Set
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHD 4 L Basic Car
- KHD 4-2
- KHD 4-2 AN *ES
- KHP 2 Car
- K 2 Battery
- K 2 Power Control Car
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Compact Home
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Premium Power Control
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- OC 6-18 Battery Set
Campos de aplicación
- llantas