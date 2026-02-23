Champú para automóviles concentrado RM 562, 500ml

Champú para automóviles concentrado para una limpieza de vehículos cuidadosa con los materiales. Limpia aceite, grasa, suciedad de invierno y suciedad procedente de las carreteras sobre pintura, vidrio, plástico y cromo. Una vez disuelto, resulta en 5 l de detergente.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 70 x 70 x 240
Champú para automóviles concentrado RM 562, 500ml
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Plástico
  • Superficies de ventanas y de cristal
  • Superficies pintadas
  • Cromo
Accesorios