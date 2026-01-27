Limpiador de interior RM 651, 500ml

Para interiores muy limpios y sin olores: desde la cabina de mando hasta los sellos de goma, desde el display a las tapicerías y los elementos de piel sintética. Con efecto antiestático y una neutralización efectiva de los olores.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 80 x 80 x 280
Campos de aplicación
  • Recubrimientos de plástico
  • Asientos de automóviles
  • Interior del vehículo
  • Salpicadero