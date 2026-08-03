Limpiacristales invierno RM 670, 5l

Limpiador y anticongelante para lunas y faros. Impide que se formen placas de hielo en el parabrisas y proporciona una visión despejada.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Peso (kg) 5
Peso (con embalaje) (kg) 5,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 192 x 145 x 248
Propiedades
  • Concentrado rentable para la instalación limpiaparabrisas durante los meses de invierno. Con 5 litros de concentrado se consiguen hasta 15 litros de líquido limpiaparabrisas.
  • Evita de manera eficaz que la instalación limpiaparabrisas se congele
  • Limpieza con secado sin marcas
  • Elimina el polvo procedente de las pastillas de frenos, abrasión de neumáticos, depósitos de sal antihielo, nieve y lodo
  • Reduce el deslumbramiento por la luz dispersa
  • No crea fisuras por tensión en el policarbonato, por lo que también es apta para la limpieza, por ejemplo, del cristal de los faros
  • Gracias a la fórmula antical, puede mezclarse con agua de todos los grados de dureza. No se calcifica la instalación limpiaparabrisas ni se obstruyen las boquillas de pulverización.
  • Apto para boquillas tipo abanico
  • Combinable con el limpiacristales de verano de Kärcher. Durante el periodo de transición en otoño y primavera, el depósito no se debe vaciar de manera adicional.
  • Agradable y fresco aroma a cítricos
Limpiacristales invierno RM 670, 5l
Limpiacristales invierno RM 670, 5l
Limpiacristales invierno RM 670, 5l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • Indicación de advertencia Peligro
  • H225 Líquido y vapores muy inflamables
  • H319 Provoca irritación ocular grave
  • P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
  • P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar
  • P280i Llevar protección ocular/protección facial.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
  • P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Lunas del coche
Accesorios