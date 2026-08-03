Limpiacristales verano concentrado RM 672, 250ml

Concentrado de limpieza de gran calidad para una vista despejada en verano. Elimina de forma efectiva los restos de insectos y los excrementos de pájaros. Eficacia: 250 ml equivalen a 25 l de líquido de limpieza.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (ml) 250
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 10
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 50 x 50 x 210
Propiedades
  • Alta concentración especialmente rentable para la instalación limpiaparabrisas durante los meses de verano. Con 250 mililitros de concentrado se consiguen 25 litros de líquido limpiaparabrisas.
  • Limpieza con secado sin marcas
  • Desincrusta eficazmente los restos de grasa, aceite y emisiones. Hace engrosar la suciedad de los insectos para desprenderla eficazmente.
  • Reduce el deslumbramiento por la luz dispersa
  • Buenas propiedades humectantes
  • No crea fisuras por tensión en el policarbonato, por lo que también es apta para la limpieza, por ejemplo, del cristal de los faros
  • Dosificación sencilla gracias a la cámara de dosificación integrada.
  • Combinable con el limpiacristales de invierno de Kärcher. Durante el periodo de transición en otoño y primavera, el depósito no se debe vaciar de manera adicional.
  • Gracias a la fórmula antical, puede mezclarse con agua de todos los grados de dureza. No se calcifica la instalación limpiaparabrisas ni se obstruyen las boquillas de pulverización.
  • Apto para boquillas tipo abanico
Limpiacristales verano concentrado RM 672, 250ml
Limpiacristales verano concentrado RM 672, 250ml
Limpiacristales verano concentrado RM 672, 250ml
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • Contiene alcoholes, C12-14, etoxilados, sulfatos, sal sódica, 2-metil-2H-isotiazol-3-ona, dioctil ésteres del ácido sulfosuccínico, sal de Na, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona
  • Indicación de advertencia Peligro
  • H315 Provoca irritación cutánea
  • H318 Provoca lesiones oculares graves
  • H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica
  • P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
  • P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
  • P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Equipos compatibles
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Campos de aplicación
  • Lunas del coche