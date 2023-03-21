¿Cómo se puede quitar rápidamente el hielo de los coches?

¿Montarse rápidamente en el coche por las mañanas para conducir hasta el trabajo? A veces, en invierno se convierte en una tarea difícil, pues antes de arrancar hay que quitar el hielo de los cristales. Hay quien recurre a un clásico: el rascador de hielo. Esta herramienta cuenta con una amplia gama de modelos disponibles entre los que se encuentran los pequeños rascadores de plástico, los rascadores de metal, los rascadores con calor o los que combinan el rascador con un cepillo. Con este último también es posible limpiar la nieve del coche sin tener que usar las manos ni otro utensilio por separado. Una de las ventajas de los rascadores metálicos para hielo frente a los modelos de plástico es que permiten eliminar con gran facilidad las capas gruesas de hielo. Además, normalmente se puede sustituir la cuchilla. Por su parte, el de plástico se va desgastando y, en consecuencia, perdiendo el afilado, lo que provoca que pasado cierto tiempo tenga que dejar de usarse para ser sustituido por uno nuevo. Sea como fuere, todos los modelos comparten una importante desventaja: para quitar el hielo del coche es necesario el esfuerzo físico, acción que no solo cansa a quien la lleva a cabo, sino que también requiere mucho tiempo y hace que se termine con las manos empapadas y frías.

Sin embargo, se puede quitar el hielo del parabrisas y de las ventanillas del coche de forma más rápida y con menos esfuerzo: con un rascador de hielo eléctrico conseguirlo en cuestión de unos minutos es posible.