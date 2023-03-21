CÓMO QUITAR EL HIELO DEL COCHE: LOS MEJORES TRUCOS Y CONSEJOS
Los conductores que no disponen de garaje ni de calefacción estacionaria saben de qué se trata: los cristales congelados. Sobre todo, temprano por la mañana, quitarles el hielo es una tarea que requiere mucho tiempo y termina resultando agotadora. Con estos consejos, se puede hacer más rápido y sin ni siquiera mojarse las manos.
¿Cómo se puede quitar rápidamente el hielo de los coches?
¿Montarse rápidamente en el coche por las mañanas para conducir hasta el trabajo? A veces, en invierno se convierte en una tarea difícil, pues antes de arrancar hay que quitar el hielo de los cristales. Hay quien recurre a un clásico: el rascador de hielo. Esta herramienta cuenta con una amplia gama de modelos disponibles entre los que se encuentran los pequeños rascadores de plástico, los rascadores de metal, los rascadores con calor o los que combinan el rascador con un cepillo. Con este último también es posible limpiar la nieve del coche sin tener que usar las manos ni otro utensilio por separado. Una de las ventajas de los rascadores metálicos para hielo frente a los modelos de plástico es que permiten eliminar con gran facilidad las capas gruesas de hielo. Además, normalmente se puede sustituir la cuchilla. Por su parte, el de plástico se va desgastando y, en consecuencia, perdiendo el afilado, lo que provoca que pasado cierto tiempo tenga que dejar de usarse para ser sustituido por uno nuevo. Sea como fuere, todos los modelos comparten una importante desventaja: para quitar el hielo del coche es necesario el esfuerzo físico, acción que no solo cansa a quien la lleva a cabo, sino que también requiere mucho tiempo y hace que se termine con las manos empapadas y frías.
Sin embargo, se puede quitar el hielo del parabrisas y de las ventanillas del coche de forma más rápida y con menos esfuerzo: con un rascador de hielo eléctrico conseguirlo en cuestión de unos minutos es posible.
Quitar el hielo de los cristales del coche con la herramienta eléctrica
El rascador de hielo eléctrico EDI 4 dispone de un disco con seis cuchillas de plástico que elimina el hielo mediante rápidas rotaciones. Ya no es necesario hacer ningún esfuerzo físico cansado para quitar el hielo, pues el rascador de hielo eléctrico hace el trabajo prácticamente por sí solo. Así es como funciona:
- Se coge el EDI 4 y se enciende el dispositivo para que el LED verde se ilumine.
- Se retira la cubierta de seguridad.
- Se coloca el rascador de hielo sobre el cristal del coche. Si se aplica una ligera presión, el disco comienza a rotar.
- Hay que ir desplazando el dispositivo con movimientos uniformes sobre la superficie congelada. Se presiona levemente y, si es posible, se trabaja de arriba a abajo, pues de esta forma resulta más fácil ver qué partes se han tratado. En el caso de que la capa de hielo sea muy sólida, el dispositivo se mantiene en un punto hasta que la capa se desprenda.
- Una vez se ha quitado el hielo de los cristales: hay que retirar al rascador EDI 4 del cristal, apagarlo y volverlo a cubrir con la tapa de seguridad.
- En caso de que sea necesario, se barre el hielo desprendido de los cristales con un cepillo de mano suave.
El EDI 4 se puede usar de inmediato, incluso a temperaturas de hasta -20 °C. Para quitar el hielo del cristal delantero, del trasero y de los laterales se suelen necesitar 3 minutos. Por lo tanto, basta tener 15 minutos de batería cargada para poder llevar a cabo toda una semana de trabajo. Si la batería se agota, se puede recargar cómodamente en casa o con el cargador de coche mientras se está conduciendo.
Consejos para el uso del rascador de hielo eléctrico
- El rascador EDI 4 se apaga de forma automática pasados los 30 segundos y puede volverse a encender tras pulsar el botón de encendido/apagado.
- El disco giratorio es de plástico y se asemeja a los rascadores de hielo disponibles en el mercado. Es importante tener cuidado y solo utilizar el rascador de hielo eléctrico si las ventanas del coche están limpias. Si en el cristal hubiese suciedad, podrían producirse arañazos como consecuencia del movimiento rotatorio del dispositivo.
- Se debe siempre dejar un margen de separación de las juntas de goma del borde los cristales
- Con el kit de limpieza de parabrisas, que se puede adquirir de forma opcional, el rascador de hielo eléctrico puede usarse durante todo el año.
Descongelar los cristales del coche con ayuda de remedios caseros
Además de los rascadores de hielo, también se venden sprays descongelantes. Basta pulverizarlos sobre las superficies heladas para que por sí solos disuelvan el hielo y la escarcha de los cristales del coche y similares gracias a los alcoholes que contienen. Una vez hayan hecho efecto, solo hay que limpiar los cristales. Después, se recomienda rociar otra fina capa de spray para evitar que las superficies se vuelvan a congelar. Además, los sprays descongelantes también son de utilidad para descongelar las cerraduras de puertas.
La sal es un remedio casero que se puede utilizar para eliminar el hielo. Con un efecto similar al que tiene sobre la calzada, la aplicación de sal en los cristales del coche también contrarresta la formación de hielo. Se añaden 6 cucharadas de sal en un 1 litro de agua y se pulveriza la mezcla resultante sobre cristales del coche, cerraduras y juntas de las puertas, a ser posible por la noche. De este modo, se puede evitar tener que ponerse a quitar hielo a la mañana siguiente. Consejo: antes de pulverizar la mezcla de sal y agua, hay que esperar a que la sal se haya disuelto. De este modo, se evitan los arañazos en el cristal y en la pintura.
Aunque parezca obvio: el agua caliente no se debe usar para descongelar el coche, dado que un cambio repentino en la temperatura de los cristales (provocada por el agua a altas temperatura) puede hacer que se rompan.
Consejo
Si se prefiere, es posible crear también una solución casera propia para quitar el hielo que, además de eficaz, sea asequible. Para ello, se mezclan 3 partes de vinagre o esencia de vinagre con 1 parte de agua y se vierte en una botella de spray. A continuación, se pulveriza la mezcla de vinagre y agua sobre las ventanas congeladas como si se tratara de un spray descongelante. La desventaja de este remedio casero es que solo funciona con las heladas ligeras. Además, el vinagre puede ser perjudicial para las juntas de goma, el plástico y la pintura.
Los mejores consejos para los cristales de coches con hielo
- Con la aplicación de una película de protección en el parabrisas puede evitarse el hielo. De este modo, solo sería necesario quitar el hielo de los cristales traseros y de los laterales, lo que permite ahorrar tiempo.
- Se pueden levantar los limpiaparabrisas durante la noche para que las escobillas no queden congeladas en el parabrisas.
- Quien disponga de calefacción estacionaria debería programarla si por la noche la temperatura desciende los 0 °C.
- No sirve de nada dejar el motor encendido mientras se trata de quitar el hielo del coche. Debido a las bajas temperaturas del exterior (por debajo de los 0 °C), con el ralentí se necesita mucho tiempo para que el coche se caliente. Además, mantener el motor encendido sin necesidad es perjudicial tanto para el medio ambiente como para el propio motor y para el bolsillo. De hecho, en algunos países puede incluso ser motivo de multa. Por ello, espera a que los cristales se hayan descongelado para encender el motor. Durante la conducción, es posible encender la calefacción y dirigirla al parabrisas para evitar que este se congele.
- La humedad en el interior del coche no solo provoca que se empañen los cristales, sino que también puede hacer que el parabrisas se congele en el interior. Para evitarlo, se puede hacer uso de un deshumidificador comercial o rellenar unos calcetines viejos con arroz, sal, café en polvo o arena para gatos y colocarla en la zona del vehículo destinada para los pies.