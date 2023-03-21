Cómo limpiar los canalones de forma rápida y eficaz

Limpiar los canalones por cuenta propia

Tanto si se trata del canalón de una casa de una planta como si es una casa de varios pisos, con un kit para limpieza de tuberías y canalones se puede limpiar de forma eficaz cualquier canalón, tubería o pozo de luz. Es recomendable probar diferentes herramientas primero, ya que no es solo una cuestión de coste, sino también de gusto. Sin embargo, la seguridad debe ser siempre el principal factor que tener en cuenta.

Con una herramienta sofisticada, se pueden limpiar los canalones de forma autónoma con un resultado profesional sin tener que correr peligro o contratar a una empresa y gastar mucho dinero. La pieza central del kit es un carro de limpieza que se coloca en el canalón y se conecta a la pistola de la hidrolimpiadora con una manguera de 20 metros de largo. En la parte inferior del carro hay dos boquillas de alta presión que lanzan el agua hacia atrás. El carro se mueve hacia adelante debido a la presión y, al mismo tiempo, expulsa toda la suciedad. Para poner en funcionamiento el carro, solo hay que subir una vez la escalera y acoplar la guía de la manguera al canalón. Luego, la pistola de alta presión se activa desde el suelo.