Cómo limpiar los canalones de forma rápida y eficaz
Para muchos, limpiar los canalones es probablemente una de las tareas más incómodas del hogar. Si los canalones y bajantes se obstruyen o el agua de lluvia no se drena correctamente, es complicado eliminar la hojarasca y la suciedad. Es importante hacerlo ya que, de lo contrario, el canalón podría desbordarse la próxima vez que llueva, lo que puede dañar la armadura del techo o la fachada y la terraza. Pero ¿cómo se puede limpiar un canalón de forma rápida, eficaz y, sobre todo, segura? Algunos consejos prácticos para la limpieza de canalones y bajantes.
Qué tener en cuenta al limpiar los canalones
Antes de comenzar a limpiar el canalón, deben considerarse algunos aspectos. ¿Cuándo y con qué frecuencia deben limpiarse? ¿Qué dispositivos son los más adecuados para ello? ¿Qué coste se ha esperar y qué más debe tenerse en cuenta? Respondemos las preguntas más importantes.
¿Cuándo y con qué frecuencia deben limpiarse los canalones?
Es recomendable limpiar los canalones al menos una vez al año. Si hay árboles o incluso un bosque cerca, tal vez con más frecuencia. Un momento óptimo es a finales de otoño, después de que todas las hojas hayan caído. Sin embargo, todavía falta mucho para las primeras heladas y nevadas.
¿Cuánto cuesta limpiar los canalones?
Esto depende de si se quieren limpiar los canalones por cuenta propia o si se prefiere contratar a una empresa de limpieza de canalones. La última opción es, por supuesto, mucho más cara, y en la mayoría de casos no es necesaria. Con la herramienta adecuada es posible limpiar el canalón por cuenta propia de forma profesional. El coste debe verse como una inversión a largo plazo. Si se vive de alquiler, el propietario normalmente debe asumir el coste de limpieza de los canalones, pero en ocasiones esto puede considerarse un gasto de consumo y, por lo tanto, ser responsabilidad del inquilino. Este aspecto debe estar aclarado en el contrato de alquiler.
¿Limpiar el canalón con o sin escalera?
Para limpiar los canalones de forma profesional y segura, es recomendable trabajar con herramientas profesionales en lugar de depender de escaleras, cubos y cepillos de mano. Limpiar el canalón con una escoba manual o un cepillo es una tarea que lleva mucho tiempo y es desagradable. Se ha de subir la escalera, limpiar una parte del tubo de hojas y tierra, bajar la escalera de nuevo, moverla y luego repetir el proceso unas cuantas veces. Es un método aceptable pero potencialmente peligroso, ya que la escalera puede no tener un apoyo firme en el suelo. La mejor opción es aquella que permita limpiar los canalones y bajantes desde el suelo.
¿Qué precauciones de seguridad se deben tomar?
Siempre se debe usar ropa protectora para limpiar el canalón. Zapatos antideslizantes, guantes y gafas de protección contra salpicaduras forman parte del equipo básico. Si se usa una escalera, esta debe tener una base segura. También es recomendable que una segunda persona sostenga la escalera. Antes de comenzar con la limpieza profunda, debe retirarse del canalón la suciedad gruesa, como astillas, restos de fuegos artificiales, ramas o similares. Los filtros especiales ayudan a evitar que la suciedad caiga al bajante. Si se utiliza una hidrolimpiadora para limpiar el canalón, bajo ninguna circunstancia se debe hacer uso de una escalera. En su lugar, se recomienda utilizar desde el suelo el set de limpieza especialmente destinado para este fin. Solo debe usarse la escalera para la instalación y el desmontaje del set.
Limpiar los canalones por cuenta propia
Tanto si se trata del canalón de una casa de una planta como si es una casa de varios pisos, con un kit para limpieza de tuberías y canalones se puede limpiar de forma eficaz cualquier canalón, tubería o pozo de luz. Es recomendable probar diferentes herramientas primero, ya que no es solo una cuestión de coste, sino también de gusto. Sin embargo, la seguridad debe ser siempre el principal factor que tener en cuenta.
Con una herramienta sofisticada, se pueden limpiar los canalones de forma autónoma con un resultado profesional sin tener que correr peligro o contratar a una empresa y gastar mucho dinero. La pieza central del kit es un carro de limpieza que se coloca en el canalón y se conecta a la pistola de la hidrolimpiadora con una manguera de 20 metros de largo. En la parte inferior del carro hay dos boquillas de alta presión que lanzan el agua hacia atrás. El carro se mueve hacia adelante debido a la presión y, al mismo tiempo, expulsa toda la suciedad. Para poner en funcionamiento el carro, solo hay que subir una vez la escalera y acoplar la guía de la manguera al canalón. Luego, la pistola de alta presión se activa desde el suelo.
Instrucciones paso a paso
1. Primero, las boquillas de alta presión se atornillan según la hidrolimpiadora utilizada. Si las boquillas no son las adecuadas para la hidrolimpiadora, se deben aflojar los clips de seguridad y colocar las boquillas correctas. Posteriormente deben asegurarse nuevamente con los clips. Las boquillas adecuadas para la hidrolimpiadora se pueden encontrar en el manual de instrucciones
2. Después, se coloca el adaptador en la manguera de la hidrolimpiadora de acuerdo a las instrucciones de uso, se pasa por la guía de la manguera y se conecta al carro de limpieza con la pinza.
3. Tras eliminar la suciedad gruesa, se inserta el filtro incluido en el paquete en la cubierta del bajante.
4. Se monta la unidad de sujeción con la guía de la manguera en el lateral del canalón, se introduce el carro en el canalón y se alinea la manguera al menos hasta la marca roja.
5. A continuación, se conecta el sistema de acoplamiento de la pistola de la hidrolimpiadora y se enciende. Se mueve la manguera de la hidrolimpiadora con la mano. Tan pronto como se accione la pistola de la hidrolimpiadora, el carro de limpieza se moverá a través del canal y lo limpiará con los chorros de agua de las boquillas.
6. Para una limpieza inmejorable, el carro puede moverse un poco hacia atrás de vez en cuando con la manguera. El proceso debe repetirse varias veces si es necesario en caso de suciedad persistente.
7. Después de la limpieza, se apaga la hidrolimpiadora, se elimina la suciedad del filtro y, finalmente, se saca del canalón si no está fijado de forma permanente. Por último, se retira de nuevo la unidad de sujeción.
Cómo limpiar a la vez el bajante y el tragaluz
El práctico kit de limpieza de canalones también se puede utilizar para limpiar eficazmente bajantes y desagües domésticos. Los canalones y bajantes deben limpiarse al menos una vez al año para que cumplan su función. Por ello, es recomendable que se limpien a la vez.
El kit para limpieza de tuberías se utiliza para eliminar la suciedad interna de sistemas de tuberías conectándolo a la hidrolimpiadora y luego insertándolo en la tubería. En lugar del carro, en este caso se utiliza una boquilla de limpieza. La boquilla se enrosca en la manguera de la hidrolimpiadora. La manguera tiene una marca de seguridad roja y debe introducirse en la tubería al menos hasta esta marca. Solo entonces podrá activarse la pistola. El proceso de limpieza debe detenerse tan pronto como se vuelva a ver la marca roja cuando se extrae la manguera. Este paso es muy importante para evitar salpicaduras de agua y que la manguera comience a girar sin control. Después de encender la pistola, la limpieza se realizará gracias a la propulsión. La manguera se alimenta manualmente. La alta presión del agua puede disolver obstrucciones especialmente persistentes. Para ello, se presiona y suelta la palanca varias veces seguidas si es necesario. Para evitar que se ensucie la fachada o la terraza, es recomendable colocar un recipiente de recogida al final de la tubería.
Además, el sótano y los pozos de luz también se pueden limpiar de forma efectiva con una hidrolimpiadora o con una limpiadora manual. Las superficies delicadas, como las rejillas de plástico de los tragaluces, se pueden limpiar de forma eficaz y cuidadosa con la limpiadora manual. Si el pozo del sótano está hecho de piedra maciza, se puede limpiar sin problema de capas de musgo y otras suciedades con una hidrolimpiadora.