Kit PC 15 para limpieza de tuberías

Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.

Juego para la limpieza de tuberías para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes y eliminar atascos. Cuatro chorros de alta presión orientados hacia atrás desplazan la manguera por la tubería deshaciendo el atasco. Una marca continua y un anillo de marcación señalan la posición dentro de la tubería. Esta flexible manguera de calidad de 15 m está reforzada con trenzado textil y cuenta con una boquilla de latón extracorta para una óptima movilidad dentro de la tubería. La manguera cuenta, además, con protección contra flexiones y conexión de latón para una larga vida útil. Adecuado para utilizar en la casa y en exteriores con todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.

Características y ventajas
Boquilla de latón extracorta
  • Óptima movilidad dentro de la tubería.
Manguera con trenzado textil
  • Manguera de calidad flexible y duradera.
Cuatro chorros de alta presión orientados hacia atrás
  • Una solución eficaz y rápida para las obstrucciones de las tuberías.
Limpieza potente con alta presión:
  • Una solución eficaz y rápida para las obstrucciones de las tuberías.
Conexión de bayoneta
  • Manejo especialmente sencillo.
Especificaciones

Características técnicas

Longitud (m) 15
Color negro
Peso (kg) 1,2
Peso con embalaje incluido (kg) 1,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 250 x 250 x 80

Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).

Campos de aplicación
  • Tubos
  • Bajantes
  • Desagües
RECAMBIOS Kit PC 15 para limpieza de tuberías 

RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER

No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.

Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:

· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).

· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.

 Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.

 