Cómo limpiar una autocaravana: consejos y trucos
Para muchos, las autocaravanas son sinónimo de libertad. Con ellas, los viajeros siempre tienen un techo donde dormir, mientras disfrutan de la flexibilidad que aportan. Al igual que los coches, las autocaravanas deben limpiarse regularmente, tanto por dentro como por fuera. El polvo, la lluvia, las hojas, los insectos y la vida cotidiana pueden dejar huella en el vehículo. Presentamos algunos consejos útiles e información sobre cómo limpiar correctamente una autocaravana.
¿Por qué limpiar la autocaravana?
as razones por las que se debe limpiar la autocaravana son obvias. Por un lado, por cuestiones estéticas y de bienestar, sobre todo en lo que respecta al interior. Por otro lado, la limpieza y el mantenimiento también repercuten en la seguridad vial. Los espejos retrovisores y los parabrisas sucios pueden restringir la visibilidad y convertirse en un peligro. Por último, pero no por ello menos importante, la limpieza regular ayuda a mantener el valor del vehículo. Por estas razones, es recomendable limpiar a fondo el vehículo al menos una vez, y preferiblemente dos veces al año, idealmente en otoño, cuando la mayoría de los conductores guardan sus autocaravanas, y en primavera, antes de volver a la carretera. No obstante, también es aconsejable eliminar el rastro de las vacaciones por dentro y por fuera después de cada viaje largo. Asimismo, si están sucios, las ventanas y los espejos deben limpiarse antes de cada viaje.
¿Dónde se debe lavar la autocaravana?
A la hora de limpiar la autocaravana, lo primero que hay que tener en cuenta es la ubicación. No debe lavarse en ningún sitio no autorizado (en ocasiones tampoco es posible en la propia vivienda). Las sustancias utilizadas podrían ser nocivas para el medio ambiente, es por ello que a veces también está prohibido lavar el vehículo en la propiedad privada. Por ello, para limpiar la autocaravana, lo mejor es ir a un área de lavado específica.
Las áreas especiales de lavado para autocaravanas, por ejemplo, los Kärcher Clean Parks, en las que cada conductor puede limpiar fácilmente su autocaravana, son muy recomendables. Se caracterizan por tener espacios altos para poder pasar por debajo fácilmente con un vehículo o remolque de más de dos metros de altura. En principio, siempre hay que comprobar cómo de limpios están los cepillos en estos espacios y enjuagarlos brevemente antes de utilizarlos. Esto se debe a que las pequeñas partículas de suciedad de los cepillos de lavado pueden dejar rasguños en las superficies sensibles del vehículo.
Si lavar la autocaravana uno mismo no es una opción, también pueden utilizarse los puntos de lavado para camiones y autobuses. Sin embargo, es importante conocer de antemano si la instalación también es apta para autocaravanas. También es importante leer la información proporcionada por el fabricante de la autocaravana, ya que no todos los vehículos son aptos para el lavado. Podrían surgir problemas sobre todo en las ventanas, las juntas y las estructuras del techo.
Cómo limpiar una autocaravana paso a paso
A la hora de limpiar una autocaravana, hay que tener en cuenta tanto el exterior, incluidos los toldos, como el interior y los depósitos de agua. Con los siguientes consejos, la limpieza puede hacerse de forma fácil y rápida.
Cómo limpiar una autocaravana por fuera
Si el tiempo acompaña y se dispone de un lugar adecuado para limpiar la autocaravana, se puede comenzar con la limpieza. Al limpiar el exterior, se debe limpiar primero el techo de la autocaravana, luego los laterales y finalmente las llantas. Los laterales deben limpiarse siempre de abajo hacia arriba. Así queda claro dónde se ha hecho ya la limpieza, especialmente cuando se utilizan productos.
e pueden utilizar las siguientes herramientas para limpiar la autocaravana:
- Champú para automóviles, Ultra Foam Cleaner o limpiadores especiales para autocaravanas. Cuidado: no deben tener ingredientes abrasivos, de lo contrario podrían dañar el revestimiento exterior.
- Eliminador de insectos
- Limpiador y cepillo para llantas
- Limpiacristales para coches y, si es necesario, limpiador acrílico
- Cepillo de lavado e hidrolimpiadora, o como alternativa una manguera de jardín
- Manguera de chorro telescópico
- Agua caliente
- Esponja o paño
- Paño de microfibra
- Germicidas
- Desinfectantes
- Desincrustantes
La forma más rápida de lavar el exterior de la autocaravana es con una hidrolimpiadora y un producto de limpieza para vehículos. Si se quiere limpiar el techo con la hidrolimpiadora, no es recomendable subirse ni usar una escalera. Debido a la fuerza del chorro de agua, existe riesgo de accidentes (por ejemplo, la escalera puede volcarse). Para máxima seguridad, se recomienda utilizar una lanza telescópica y trabajar desde el suelo. Algunas estaciones de lavado disponen de andamios para ayudar a limpiar vehículos altos de manera segura. Al limpiar con alta presión, es importante tener cuidado y usar el chorro de agua de la forma más suave posible. Se debe mantener una distancia mínima de 30 centímetros. Las decoraciones, las rejillas de ventilación y los sellos hidráulicos deben dejarse afuera y limpiarse por separado. Para proteger los conductos de aire del frigorífico, se recomienda colocar las fundas de invierno antes del lavado.
Si solo se dispone de una escalera, se puede trabajar con espuma. El techo y las paredes laterales pueden limpiarse con un ilimpiador de espuma activa, cepíllalo con un cepillo de lavado y luego enjuagarse con unaa manguera. Las juntas deben omitirse y tratarse posteriormente con glicerina o polvos talco. Para limpiar las ventanas, lo mejor es utilizar un limpiador de cristales para el automóvil. Debe rociarse y distribuirse con un paño de microfibra limpio. Como norma general, los paneles suelen estar hechos de acrílico u otro plástico. Hay limpiadores acrílicos especiales disponibles en tiendas especializadas. También se pueden limpiar con vinagre. Al limpiar las ventanas, no se deben usar cepillos, ya que pueden causar rasguños. Para un resultado sin rasguños ni rayones, los cristales se pueden enjuagar con agua después de la limpieza y secar con una gamuza o papel de cocina.
Consejo
Los restos de insectos pueden adherirse a las ventanas, los faros o el capó de la autocaravana. Las manchas pueden tratarse primero con un agente quitainsectos y después enjuagarse con agua a presión o con una manguera de agua.
l guardabarros y las llantas también pueden limpiarse con una hidrolimpiadora. Para limpiar zonas como los guardabarros, se puede acoplar un tubo corto con junta de 360º a la hidrolimpiadora. Para la limpieza de las llantas es recomendable un limpiador de llantas. Como alternativa, se puede usar una mezcla de agua tibia y un poco de vinagre. Para la suciedad persistente puede ser práctico un cepillo para llantas, con el cual se puede acceder más fácilmente al interior de los huecos.
Consejo
Es aconsejable lavar la autocaravana en días secos. Sin embargo, se recomienda evitar el sol abrasador, de lo contrario, los productos de limpieza utilizados se secarán demasiado rápido y podrán aparecer manchas poco estéticas. Por la misma razón, tiene sentido limpiar siempre por completo un lado de la autocaravana antes de pasar al siguiente.
Limpieza del tanque de agua y del toldo
Los depósitos de agua de la autocaravana son hábitat de microorganismos. No solo debe eliminarse regularmente la cal del sistema de agua, sino también el llamado biofilm, que se forma con el tiempo y en el que se asientan las bacterias. Aparece en forma de capa viscosa en las paredes del tanque. Por ello, los tanques de agua deben limpiarse al menos una vez al año, preferiblemente antes y después de la temporada. Para ello pueden utilizarse germicidas, desinfectantes y descalcificadores (en este orden) y posteriormente enjuagar bien el depósito de agua después del tiempo especificado en las instrucciones.
Los toldos también deben limpiarse regularmente. En caso de suciedad normal, basta con limpiar la superficie con un poco de agua tibia y un cepillo, trapo o esponja. Si la suciedad es más persistente, también puede utilizarse agua jabonosa suave o detergente líquido. A continuación, la tela debe secarse al aire libre antes de ser guardada.
Cómo limpiar una autocaravana por dentro
Después de una limpieza exterior a fondo, se puede comenzar con el interior. Antes de comenzar a limpiar el interior de la autocaravana, deben retirarse todos los objetos y, si es necesario, desechar de las cosas que ya no se necesitan. Para la limpieza pueden utilizarse los siguientes productos:
- Agua tibia
- Esponja y paño
- Productos de limpieza para el hogar
- Aspirador húmedo o seco
- Limpiadora a vapor
- Si es necesario, quitamanchas
Como norma general, el agua debe utilizarse con moderación al limpiar el interior, ya que la humedad en una autocaravana puede provocar la aparición de moho y, en el peor de los casos, daños en el chasis. Por ello, los restos de agua deben limpiarse muy bien. También ayuda limpiar con las ventajas abiertas. De esta forma, la humedad producida sale al exterior.
Para limpiar la tapicería, lo ideal es aspirar con una aspiradora normal o con una aspiradora para suciedad sólida o líquida y dejarla ventilar adecuadamente. Para suciedad o manchas más intensas, se puede utilizar una aspiradora especial. Como alternativa, también se pueden eliminar las manchas con productos de limpieza especiales.
Para limpiar las ventanas desde el interior, deben seguirse los pasos descritos anteriormente. También en este caso hay que tener en cuenta que hay que utilizar productos diferentes para limpiar las ventanas de cristal y las de plástico.
A continuación, debe aspirarse todo el interior a fondo, eliminando las migas y el polvo de los armarios y espacios de almacenamiento, así como el suelo. Después, pueden limpiarse todas las superficies, compartimentos y cajones con un paño húmedo. Opcionalmente, puede añadirse un poco de limpiador multiuso suave al agua de limpieza. Se recomienda tener cuidado con los limpiadores de espuma: pueden contener disolventes y dañar la decoración.
Llega el turno de la nevera. En primer lugar, deben retirarse todos los estantes y lavarse con detergente y agua tibia. A continuación, se utiliza un paño limpio para absorber la humedad residual y limpiar la pared posterior. Para evitar la formación de moho, la puerta del frigorífico debe dejarse abierta cuando no se utiliza.
Por último, es el turno de la cocinilla. Si se levanta la tapa y las rejillas, seguramente se encontrará suciedad. Se puede eliminar fácilmente con desengrasante y agua tibia. Los residuos de cal en el área de la cocina se pueden eliminar con un poco de vinagre, al igual que los desagües obstruidos. Las incrustaciones y los residuos de grasa en la placa de cocción también se pueden eliminar fácilmente con una limpiadora de vapor.
Consejo
Si no se utiliza la autocaravana en invierno, debe colocarse un deshumificador en su interior. Esto evitará que se acumule humedad.