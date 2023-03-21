Cómo limpiar una autocaravana: consejos y trucos

¿Dónde se debe lavar la autocaravana?

A la hora de limpiar la autocaravana, lo primero que hay que tener en cuenta es la ubicación. No debe lavarse en ningún sitio no autorizado (en ocasiones tampoco es posible en la propia vivienda). Las sustancias utilizadas podrían ser nocivas para el medio ambiente, es por ello que a veces también está prohibido lavar el vehículo en la propiedad privada. Por ello, para limpiar la autocaravana, lo mejor es ir a un área de lavado específica.

Las áreas especiales de lavado para autocaravanas, por ejemplo, los Kärcher Clean Parks, en las que cada conductor puede limpiar fácilmente su autocaravana, son muy recomendables. Se caracterizan por tener espacios altos para poder pasar por debajo fácilmente con un vehículo o remolque de más de dos metros de altura. En principio, siempre hay que comprobar cómo de limpios están los cepillos en estos espacios y enjuagarlos brevemente antes de utilizarlos. Esto se debe a que las pequeñas partículas de suciedad de los cepillos de lavado pueden dejar rasguños en las superficies sensibles del vehículo.

Si lavar la autocaravana uno mismo no es una opción, también pueden utilizarse los puntos de lavado para camiones y autobuses. Sin embargo, es importante conocer de antemano si la instalación también es apta para autocaravanas. También es importante leer la información proporcionada por el fabricante de la autocaravana, ya que no todos los vehículos son aptos para el lavado. Podrían surgir problemas sobre todo en las ventanas, las juntas y las estructuras del techo.