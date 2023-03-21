¿Ayudan los productos caseros a eliminar la mala hierba?

Por supuesto. Si se usan correctamente, los productos caseros son muy efectivos y una alternativa cuando no se dispone de herramientas de jardinería profesionales. Evidentemente, su efectividad depende de la intensidad con la que se quiera trabajar en ello. Si se quiere eliminar la mala hierba de la forma más sencilla y sin perder mucho tiempo, lo mejor es utilizar una herramienta profesional. Sin embargo, los amantes de la jardinería saben que existen algunos remedios caseros que pueden facilitar la eliminación de la mala hierba.

El agua caliente es un remedio casero probado para eliminar de forma permanente las malas hierbas. Una idea es verter el agua hirviendo de las patatas o la pasta sobre las malas hierbas en lugar de verterla por el fregadero. El agua hirviendo destruye todas las células de las plantas silvestres. Para aumentar el efecto, este proceso debe repetirse varias veces. La desventaja es que las malas hierbas no desaparecen inmediatamente, sino pasado un tiempo.

También existe la posibilidad de “ahogar” la mala hierba. Esto es posible, por ejemplo, con un mantillo de corteza convencional, disponible en tiendas de bricolaje. El mantillo contiene sustancias que suprimen la germinación de las hierbas silvestres.