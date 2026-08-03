La correa ergonómica para el hombro permite utilizar los diferentes equipos de jardín Kärcher a batería durante largo tiempo sin fatigarse. Es cómoda de llevar y libera al usuario de la carga. Compatible con los eliminadores de malas hierbas WRE 4 Battery, WRE 18-55, los sopladores y aspiradores de hojas BLV 36-240 y BLV 18-200, además de otros equipos de jardín a batería.