Aspiradora de hojas a batería BLV 18-200 Battery
Aspirar, soplar y triturar: el aspirador y soplador de hojas BLV 18-200 Battery puede hacer todo eso, lo que le convierte en una herramienta indispensable para mantener el jardín impecable. Incluso con el Turbo Boost activado.
Las hojas no solo caen en otoño. En primavera y verano también caen hojas de frutales, hojas de flores marchitas y todo tipo de material verde marchito sobre césped, caminos y terrazas. Para ello contamos con el aliado que puede poner fin a casi todos estos problemas: el aspirador y soplador de hojas BLV 18-200 Battery. Este aparato manual con asa auxiliar facilita la distribución óptima del peso, recoge el césped incluso mojado en rincones de difícil acceso. El equipo práctico 3-en-1 con gran capacidad de recolección se maneja mediante una palanca selectora que permite aspirar y soplar de forma combinada. La regulación variable del número de revoluciones permite ajustar la velocidad adecuada para cualquier tarea, de forma que se puede adaptar la velocidad deseada del aire desde una suave brisa hasta el uso puntual del Turbo Boost para conseguir el efecto de limpieza deseado. A fin de que el uso durante largos intervalos de trabajo no sea agotador, además de la comodidad en cuanto a ergonomía y peso, también se han incorporado unos rodillos guía que permiten trabajar de forma más eficiente y descansada. La batería no se incluye en el volumen de suministro.
Características y ventajas
Turbo BoostAdmite aumentar la potencia a corto plazo de la función de aspiración y soplado.
Regulación variable de la velocidad de giroPermite una adaptación gradual de la velocidad en función de la tarea.
Palanca selectora para ajustar las funcionesAjuste continuo entre aspirado y soplado, que también son posibles combinados.
Asa auxiliar
- Garantiza una distribución óptima del peso y un manejo sencillo.
Rodillos guía extraíbles
- Permite organizar el trabajo de manera más sencilla y a la vez más eficiente.
Bolsa de recogida con una capacidad de 45 litros
- Garantiza un trabajo prolongado y sin interrupciones.
Motor sin escobillas
- Para una autonomía mayor y una vida útil optimizada del equipo.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Accionamiento
|Motor sin escobillas
|Botón turbo boost
|sí
|Regulación de la velocidad
|sí
|Volumen de trabajo (dB/A)
|107
|Velocidad de aire en el modo de soplado (km/h)
|máx. 200
|Velocidad de aire en el modo de aspiración (km/h)
|máx. 130
|volumen de la bolsa (l)
|45
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Potencia por cada carga de la batería, modo de soplado (m²)
|máx. 425 (2,5 Ah) / máx. 850 (5 Ah)
|Potencia por cada carga de la batería, modo de aspiración (l)
|máx. 45 (2,5 Ah) / máx. 90 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 15 (2,5 Ah) / máx. 30 (5 Ah)
|Color
|negro
|Peso sin accesorios (kg)
|3,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1243 x 171 x 376
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Bolsa de recogida
- Rodillos guía extraíbles
- Correa para el hombro
Campos de aplicación
- Hojas
- Residuos verdes
- Aceras alrededor de la casa
- Superficies en casa y el jardín
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.
RECAMBIOS BLV 18-200 Battery
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.