Sopladores de hojas a batería

Los sopladores de hojas de Kärcher está perfectamente preparado para enfrentarse a todos los retos en cualquier estación del año. Con ellos pueden eliminarse con rapidez y sin esfuerzo el follaje, los restos de la poda de setos y el césped cortado. La suciedad suelta alrededor de la casa o en el garaje se elimina también en un abrir y cerrar de ojos. Incluso puede trabajar en las superficies irregulares, esquinas y bordes, allí donde las barredoras encuentran a veces limitaciones.

Empujar los límites de la limpieza. Con los sopladores de hojas Kärcher.

 

Sin cables. Con toda la potencia: más de 200 km/h de velocidad del aire, y el jardín quedará despejado de hojas y esquejes en un momento. Más datos: gracias a la pantalla de tecnología en tiempo real  donde se muestra el tiempo de funcionamiento restante y a las baterías Battery Power intercambiables de Kärcher, los sopladores de hojas no te dejarán nunca en la estacada.

Características

Máxima libertad de movimiento sin cables molestos, pero con un equilibrio perfecto.
La boquilla plana con borde rascador integrado afloja las hojas húmedas y la suciedad persistente.
Mango ergonómico y funcionamiento fácil, gracias al control de velocidad integrado.
Tubo de dos piezas extraíble para una óptima adaptación y un almacenamiento que ahorra espacio cuando no está en uso.
Diseño atractivo de Kärcher con protección de entrada en la unidad de ventilación.

Beneficios

Kärcher Battery Power 18 V

Hojas. Aunque es cierto que es agradable verlas en otoño, alguien tiene que quitarlas de aceras, caminos de acceso e incluso del césped, a veces incluso por razones de seguridad y para evitar daños.

Cuando hacemos este trabajo manualmente con una escoba o con un rastrillo rápidamente nos cansamos. Es lógico, nuestra fuerza es limitada. Pero esto nunca ocurrirá con los sopladores a baterías de Kärcher! 

Siempre están ahí cuando los necesitas, independientemente de dónde estés, te ayudarán para que puedas retirar las hojas de forma rápida y eficiente.

Voltaje: 18 V
Velocidad del aire: máx. 210 km / h
Flujo de volumen: máx. 220 m³ / h
Rendimiento por carga de batería *: máx. 400 m²
Peso: 2.0 kg
Tubo de soplado: dos piezas
Boquilla plana incl. borde raspador:
Control de potencia: monofásica
Cargador de batería: cargador estándar Kärcher Battery Power de 18 V
Batería incluida: 18 V / 2.5 Ah

* Máximo rendimiento con una batería intercambiable Kärcher Battery Power de 18 V / 2.5 Ah .

Kärcher Battery Power 36 V

No importa dónde se acumulen las hojas en otoño, el soplador de hojas LBL 4 Battery las elimina de forma potente y eficaz. 

Voltaje: 36 V
Velocidad del aire: max. 250 km/h
Caudal: max. 330 m³/h
Rendimiento por carga de batería*: max. 550 m²
Peso: 2.2 kg
Tubo de soplado: dos piezas
Boquilla plana incl. borde rascador:
Control de potencia: dos fases
Cargador de batería: cargador rápido Kärcher Battery Power 36 V 
Batería incluída: 36 V / 2.5 Ah

* Máximo rendimiento con una batería intercambiable Kärcher Battery Power de 36 V / 2.5 Ah .

 

 

 

