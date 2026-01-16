Sopladores de hojas a batería

LBL 2 Battery Set

Hojas. Aunque es cierto que es agradable verlas en otoño, alguien tiene que quitarlas de aceras, caminos de acceso e incluso del césped, a veces incluso por razones de seguridad y para evitar daños.

Cuando hacemos este trabajo manualmente con una escoba o con un rastrillo rápidamente nos cansamos. Es lógico, nuestra fuerza es limitada. Pero esto nunca ocurrirá con los sopladores a baterías de Kärcher!

Siempre están ahí cuando los necesitas, independientemente de dónde estés, te ayudarán para que puedas retirar las hojas de forma rápida y eficiente.

Voltaje: 18 V

Velocidad del aire: máx. 210 km / h

Flujo de volumen: máx. 220 m³ / h

Rendimiento por carga de batería *: máx. 400 m²

Peso: 2.0 kg

Tubo de soplado: dos piezas

Boquilla plana incl. borde raspador: sí

Control de potencia: monofásica

Cargador de batería: cargador estándar Kärcher Battery Power de 18 V

Batería incluida: 18 V / 2.5 Ah

* Máximo rendimiento con una batería intercambiable Kärcher Battery Power de 18 V / 2.5 Ah .