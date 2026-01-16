Sopladores de hojas a batería
Los sopladores de hojas de Kärcher está perfectamente preparado para enfrentarse a todos los retos en cualquier estación del año. Con ellos pueden eliminarse con rapidez y sin esfuerzo el follaje, los restos de la poda de setos y el césped cortado. La suciedad suelta alrededor de la casa o en el garaje se elimina también en un abrir y cerrar de ojos. Incluso puede trabajar en las superficies irregulares, esquinas y bordes, allí donde las barredoras encuentran a veces limitaciones.
Empujar los límites de la limpieza. Con los sopladores de hojas Kärcher.
Sin cables. Con toda la potencia: más de 200 km/h de velocidad del aire, y el jardín quedará despejado de hojas y esquejes en un momento. Más datos: gracias a la pantalla de tecnología en tiempo real donde se muestra el tiempo de funcionamiento restante y a las baterías Battery Power intercambiables de Kärcher, los sopladores de hojas no te dejarán nunca en la estacada.
Características
Beneficios
Kärcher Battery Power 18 V
LBL 2 Battery Set
Hojas. Aunque es cierto que es agradable verlas en otoño, alguien tiene que quitarlas de aceras, caminos de acceso e incluso del césped, a veces incluso por razones de seguridad y para evitar daños.
Cuando hacemos este trabajo manualmente con una escoba o con un rastrillo rápidamente nos cansamos. Es lógico, nuestra fuerza es limitada. Pero esto nunca ocurrirá con los sopladores a baterías de Kärcher!
Siempre están ahí cuando los necesitas, independientemente de dónde estés, te ayudarán para que puedas retirar las hojas de forma rápida y eficiente.
Voltaje: 18 V
Velocidad del aire: máx. 210 km / h
Flujo de volumen: máx. 220 m³ / h
Rendimiento por carga de batería *: máx. 400 m²
Peso: 2.0 kg
Tubo de soplado: dos piezas
Boquilla plana incl. borde raspador: sí
Control de potencia: monofásica
Cargador de batería: cargador estándar Kärcher Battery Power de 18 V
Batería incluida: 18 V / 2.5 Ah
* Máximo rendimiento con una batería intercambiable Kärcher Battery Power de 18 V / 2.5 Ah .
Kärcher Battery Power 36 V
LBL 4 Battery Set
No importa dónde se acumulen las hojas en otoño, el soplador de hojas LBL 4 Battery las elimina de forma potente y eficaz.
Voltaje: 36 V
Velocidad del aire: max. 250 km/h
Caudal: max. 330 m³/h
Rendimiento por carga de batería*: max. 550 m²
Peso: 2.2 kg
Tubo de soplado: dos piezas
Boquilla plana incl. borde rascador: sí
Control de potencia: dos fases
Cargador de batería: cargador rápido Kärcher Battery Power 36 V
Batería incluída: 36 V / 2.5 Ah
* Máximo rendimiento con una batería intercambiable Kärcher Battery Power de 36 V / 2.5 Ah .
