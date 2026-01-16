Eliminador de malas hierbas a batería WRE 18-55
Para eliminar el musgo y las malas hierbas en superficies duras: eliminador de malas hierbas a batería WRE 18-55 con innovador cabezal de cepillos, guía auxiliar y sistema de cambio de la cinta de cerdas sin herramientas.
El eliminador de malas hierbas a batería WRE 18-55 permite eliminar las malas hierbas de una forma innovadora sin dañarse la espalda. El cabezal de cepillos con cerdas de nailon resistentes y ángulo regulable, en combinación con un potente motor y la elevada velocidad de rotación de cepillos, consigue desprender sin esfuerzo el musgo seco y las malas hierbas, como el diente de león y el llantén, de los suelos duros. Además, la corona de cerdas se puede sustituir fácilmente con el novedoso sistema de cierre sin herramientas. El diseño ergonómico del eliminador de malas hierbas a batería garantiza un trabajo cómodo y sin esfuerzo, sin tener que arrastrar un equipo por el suelo. El volumen de suministro no incluye la batería ni el cargador.
Características y ventajas
Innovador cepillo de nailonCerdas de nylon especialmente orientadas y una elevada velocidad de rotación de cepillos para la eliminación superficial de musgo seco y malas hierbas.
Guía auxiliarLa semiesfera de la tapa, que puede girarse 360°, favorece una postura adecuada que evita hacer fuerza durante el trabajo.
Cambio de cerdas sin herramientaPara sustituir fácilmente la cinta de cerdas desgastada.
Cabezal de limpieza basculante
- El ángulo puede adaptarse de manera individual a las distintas situaciones de limpieza y estaturas.
Asa telescópica de aluminio
- Permite trabajar en posición erguida sea cual sea la estatura del usuario.
Empuñadura de diseño ergonómico
- Posición de trabajo cómoda, que no exige forzar la espalda.
Argolla de elevación integrada en el asa
- Se almacena o cuelga fácilmente.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- Garantiza la máxima movilidad y flexibilidad.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|2300 - 2800
|Diámetro del cepillo (mm)
|180
|Material de cerdas
|Nailon
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|máx. 15 (2,5 Ah) / máx. 30 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|aprox. 15 (2,5 Ah) / aprox. 30 (5 Ah)
|Color
|negro
|Peso sin accesorios (kg)
|2,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1320 x 230 x 380
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Cinta de cerdas: 2 Unidad(es)
Equipamiento
- Protección contra salpicaduras
- Posición de estacionamiento
- Asa telescópica de aluminio
- Argolla de sujeción
- Interruptor de seguridad
Videos
Campos de aplicación
- Musgo
- Malas hierbas
- Superficies de piedra
